Bebe Rexha se sincera sobre cómo le afecta su problema de salud: "Muchas mujeres lo tienen y no lo saben"

El mundo de la salud es cada vez más abierto y ya no hay tantos problemas a la hora de hablar sin tapujos sobre las afecciones que se sufren. Especialmente entre los personajes públicos, se han dado cuenta que es una forma de convertirse en referentes y hacer ver a sus fans que no están solos.

Bebe Rexha decidió recientemente abrirse y habló en una entrevista en The Jennifer Hudson Show sobre cómo le afecta el síndrome de ovario poliquístico (SOP). La cantante lo confesó hace varias semanas, aunque en esta ocasión quiso explicar un poco más sobre la enfermedad y dar consejos a las mujeres.

La intérprete de Say my name aclaró que se lo comunicaron el año pasado durante una visita al médico: "Fui al médico el año pasado, y muchas mujeres en realidad tienen esto y no lo saben, pero me diagnosticaron SOP, que es el síndrome de ovario poliquístico".

Bebe Rexha reivindica que las mujeres aumenten de peso

Uno de los efectos que este tiene en el cuerpo de las afectadas es el aumento de peso y Bebe destacó que ganó 30 libras muy rápidamente, aunque reivindicó que no es ninguna drama y hay que aceptar todos los tipos de cuerpos. "Literalmente subí, como, 30 libras tan rápido, tal vez un poco más. Pero debemos ser positivos y mostrarle amor a la gente", insistió.

De hecho, afirmó que le parece bastante negativo que a estas alturas se siga hablando del peso de las personas como si fuera un problema: "No sabes por lo que está pasando alguien, por lo que está pasando en su vida, así que es un poco difícil. Pero siento que estamos en 2023... no deberíamos estar hablando del peso de las personas".

En Twitter, se hartó de que no dejaran de comentar su peso y subió un post en el que se veías varios de estos tweets y una foto suya levantándose la camiseta.

Qué es síndrome de ovario poliquístico

El síndrome de ovario poliquístico es un problema hormonal que se produce durante la edad reproductiva. Se forman muchos sacos pequeños de líquido a lo largo del borde exterior del ovario, llamados quistes, que contienen óvulos inmaduros. Estos se denominan folículos y no liberan óvulos con regularidad, según la Clínica Mayo.

Entre sus síntomas más conocidos, se encuentran los períodos menstruales irregulares, exceso de andrógenos (vello facial, calvicie o acné) o el aumento de peso.

Bebe Rexha ha querido dar un paso adelante y hablar claramente sobre su problema de salud.