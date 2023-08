"¿Ha bebido?": El vídeo de la luna de miel de Tamara Falcó e Íñigo Onieva que más está dando que hablar

La luna de miel de Tamara Falcó e Íñigo Onieva está dando mucho que hablar, pero el último capítulo de esta historia de amor ha generado una auténtica avalancha de comentarios.

La pareja se encuentra hospedada en la parte privada de uno de los hoteles más lujosos del Parque Nacional Kruger, la reserva de animales más importante de Sudáfrica.

Con Íñigo Onieva haciendo las labores de cámara, Tamara Falcó ha relatado en un vídeo que ha colgado en su Instagram sus impresiones sobre la experiencia que está viviendo.

"Venid preparados para el frío". Este ha sido uno de los imprescindibles consejos que se ha visto eclipsado por el tono y ritmo de su discurso.

La Marquesa de Griñón habla de una manera especialmente pausada para dar sus recomendaciones. "No vayáis a ver el tiburón blanco", dice, con especial énfasis, para luego cambiar radicalmente de tema y destacar lo mucho que le ha gustado la receta de chantillí del chef del hotel.

También asegura que Johannesburgo "es muy peligroso" aunque solo ha estado "en el aeropuerto", desde donde ha visto "una familia de elefantes".

Pero eso no es todo. Después de una crónica de viaje tan detallada, Falcó no dudó en reírse de sí misma a la vez que le hacía un reproche a su chico, que siempre la pilla "en mallas". "No sé por qué siempre me pillas en mallas, llevo vestida de safari todo el este... Pues nada, me pides que haga el vídeoblog, en malla. Cuando me pides que me case contigo, en mallas", aseguraba.

El vídeo, que acumula cerca de un millón de reproducciones, ha despertado muchísimas impresiones. Mientras unos se preguntan si Tamara ha ingerido alguna bebida espirituosa, otros defienden su naturalidad y cercanía a la hora de relatar la lujosa luna de miel que está viviendo con su ya marido.

Una escapada romántica a la que todavía le quedan un buen puñado de paradas. Según se conoce, entre sus planes está visitar las cataratas Victoria, las Cataratas del Niágara y disfrutar de lugares como Zanzíbar, las Seychelles o Isla Mauricio.