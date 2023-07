Así fue la fiesta y el baile de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: la música, la comida y la decoración

Tamara Falcó e Iñigo Onieva ya disfrutan de su luna de miel en Sudáfrica mientras la revista Hola! continúa desgranando los detalles de su enlace.

Este lunes el citado medio adelantaba su edición para publicar la segunda portada, protagonizada por los novios, agarrados durante su bailenupcial tras darse el sí, quiero.

La pareja hizo su entrada al convite mientras sonaba Walk the Moon, de Shut Up and Dance, una de sus canciones preferidas.

La cena tuvo lugar en una especie de bosque mágico adornado con lámparas y accesorios de ratán donde se sirvió un menú de cinco estrellas diseñado por Eneko Atxa. Las mesas llevaban los nombres de los restaurantes favoritos de Tamara e Íñigo.

Se sirvió un cóctel de 20 entrantes, entre los que se encontraba talo de langosta y flores y un plato principal llamado 'nori y caviar'. Destacó el pichón asado, las quisquillas, trufa, ñoquis de queso Idiazábal y un estofado de trigo y chocolate.

Las servilletas llevaban una G bordada, inicial del Marquesado de Griñón, un título que ahora también ostentará Íñigo tras darse el sí, quiero con Tamara.

Los novios no llevaron a cabo el tradicional baile nupcional. Aunque recibieron clases de la coreógrafa Lola González para este gran momento, no hicieron un vals. Se dejaron llevar agarrados y pletóricos al son de Love, de Nat King Cole.

Los jardines del Palacio del Rincón se transformaron en una animada pista de baile donde los 400 invitados a la ceremonia lo dieron todo. En el baile sonaron canciones tan conocidas como Shallow, de la banda sonora de Ha nacido una estrella, interpretada por Lady Gaga. También disfrutaron al son de If I Ain’t Got You, de Alicia Keys. No faltaron tampoco Single Ladies o Crazy in Love de Beyoncé, además del concierto que ofreció Aston Band para amenizar la velada.

Para el segundo vestido de novia, Tamara lució un diseño firmado también por Wes Gordon, con escote palabra de honor decorado un enorme lazo en la parte delantera. Un traje confeccionado en organza de seda y adornado con volantes en cascada cortados al bies.

El postre estuvo protagonizado por fruta y diferentes chocolates. También se puso en marcha una parrilla en la que cocinaron hamburguesas a modo de 'recena'.

El gran colofón llegó con un espectáculo de 200 drones ideado por Íñigo Onieva. Comenzó a sonar la canción A Sky Full of Stars, de Coldplay, y un sinfín de luces iluminaron el cielo estrellado.

Al terminar la celebración, la marquesa y el empresario pusieron rumbo al hotel Mandarin Oriental Ritz, al que llegaron a las 08:30 de la mañana, y para el que Tamara había escogido otro vestido más cómodo: blanco, de encaje, y manga larga.

Como parte de la exclusiva, Onieva revelaba en una entrevista su intención de formar una familia con su ya esposa, con la que le gustaría tener tres hijos. "Sería el número perfecto", contó.