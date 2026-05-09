Beret se fractura el peroné en pleno concierto y explica qué pasa con el resto de su gira

Beret está de gira por Latinoamérica y el jueves 7 de mayo actuó en el Astor Plaza de Bogotá (Colombia). Sin embargo, el rapero sevillano sufrió una lesión nada más empezar el concierto por la que acabó en urgencias.

Así lo ha informado el propio artista a través de una publicación de Instagram: "Ayer me fracturé entrando en mi segunda fecha en Bogotá, me caí de la furgoneta y me lesioné", ha empezado explicando.

"Pensando que era un esguince, di el concierto completo cojeando. Al salir, fui a urgencias y me dijeron que me había fracturado el peroné", ha añadido. Junto al texto, Beret ha compartido imágenes suyas en silla de ruedas y con la pierna izquierda escayolada.

Beret: "No se cancela ningún concierto"

Sin embargo, a pesar de esta lesión, Beret ha confirmado que sigue adelante con su gira de conciertos: "¡Seguimos con la gira! Os prometí que estaría con vosotros a toda costa. No se cancela ningún concierto", ha dicho. "Ahora la gira, con más razón, se llama Lo bello y lo ROTO", ha bromeado sobre el nombre del tour.

Tras su paso por Latinoamérica este mes de mayo, Beret visitará numerosas ciudades de España entre junio y septiembre. Además, en noviembre actuará por Europa. Y, según su página web, aún quedan más fechas de conciertos por confirmar. En estos espectáculos, el rapero interpreta éxitos de su repertorio como Vuelve, Porfa no te vayas, Ojalá o Lo siento.