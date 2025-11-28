Beret estrena 'Lo bello y lo roto': "Los temas malos son los que más le gustan a la gente"

Beret lanza su tercer álbum, en el que mezcla géneros como la balada, pop rock, dancehall y reggae, y el artista ha bromeado en Cuerpos especiales sobre escribir letras tan tristes y sobre esas decisiones de artista tan intensas y anecdóticas.

Lo bello y lo roto ya está fuera, y Beret ha ido a hablar de este disco tan especial en Cuerpos especiales, "muy feliz" por haber dormido cinco horas este día de estreno.

Y es que el artista lleva un ritmo frenético con la promo de este nuevo proyecto, y durante la creación de este disco se "ha estresado mucho", aunque también ha "disfrutado".

El tercer álbum del cantautor está siendo todo un éxito, pero él hace autocrítica y asegura que no todas las canciones son buenas. "Los temas malos son los que más le gustan a la gente", ha bromeado, refiriéndose a aquellos con los que ya no se siente representado.

Momentos cómicos en directo y componiendo

Entre las anécdotas que ha vivido en directo, Beret ha destacado aquella vez que hizo como que se despedía en un concierto en México para volver a salir, pero como no había avisado que formaba parte del show este 'falso adiós', el equipo había recogido todo el set. "Allí no había ni micrófono", ha dicho entre risas.

Entre las canciones del disco se encuentra Amanecer, la que Beret hizo "a las cuatro de la mañana en Sevilla": "Tenía superclaro que Diegote, con quien hago la canción, tenía que estar en ella. Y le llamé de madrugada". Además, el artista por voz en chat es igual que escribe: "Mando audios de 15 o 13 segundos".

En este nuevo disco, el artista navega por estilos tan distintos entre sí como el pop rock, el punk, baladas, dancehall, reggae... "Lo que no tengo es una canción en alemán como Rosalía", ha dicho entre risas. Beret ha invitado así a todos a escuchar el disco: "Es muy intenso, puedes pasar por una balada o una canción con SFDK, quien quiera verse en el disco va a poder encontrarse en el disco por la cantidad de diversidad que hay".

"Cuando no me lo curro me lo he callado, pero aquí sí, han sido dos años y medio en los que he hecho 50 temas, de los que me he quedado con 13" Con los restantes Beret ha bromeado que seguro que existe "un multiverso" con esos temas que no ha sacado, que sea "mejor" que el que ha estrenado.

Grandes baladas del disco

Con la canción Hola, qué tal? Beret trata el tema de volver a hablarle alguien especial, y por este tipo de temas ha confesado que recibe "amenazas": "Hay gente que me ha dicho que le caigo mal porque tenía algo superolvidado y al escucharme...".

La última granada también es un tema de desamor, y Beret ha dejado claro desde el humor que cuando hace "un concierto" quiere "acabar solo" de la tristeza que provoca. "Es como Álex Ubago, que la gente se pensará que está todo el rato llorando y luego no es así", se ha comparado el artista.

A este estreno le precede una feria con varias fechas en España, eligiendo para este tour teatros en contra de algunas recomendaciones por ser él capaz de llenar pabellones: "Estaba buscando hacer una configuración más pequeña para meter un violinista o un pianista para hacer algo íntimo". Así, el invitado ha adelantado: "Va a ser muy elegante, y por eso he elegido seis teatros". Además, Beret ensalza "cómo suenan" de bien estos recintos.

Para acabar su experiencia por todo alto en el anti-morning show, el artista ha tenido que adivinar junto a Nacho García y Lala Chus a qué correspondían algunos sonidos.