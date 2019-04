Beyonce habla de la restrictiva dieta con la que ha recuperado su figura pero que "no volvería a hacer"

Beyoncé tenía que haber actuado en la edición de Coachella 2017, pero el inesperado embarazo de sus mellizos hizo que tuviera que posponerlo un año y prepararse muy duramente para volver a los escenarios, tal como desvela en el documental. Como comentábamos, uno de los puntos claves para la recuperación fue una dieta tan estricta que asegura que no la volvería a hacer, asegurando que pasaba "hambre".

La cantante, de 37 años, tuvo que dejar de tomar lácteos, carbohidratos y azúcar para recobrar su peso: "Para llegar a mis metas, me estoy limitando a no comer pan, ni carbohidratos, ni azúcar, ni lácteos, ni carne, ni pescado, ni alcohol... Tengo hambre”, aseguraba la cantante en el documental de Netflix. Beyoncé llegó a pesar 98 kilos durante el embarazo, y tras el nacimiento de sus mellizos Sir y Rumi, en junio 2017, comenzó su calvario. A nivel físico y psicológico: "Tuve que reconstruir mi cuerpo [...] Había días que pensaba que nunca más volvería a ser la misma. Ni físicamente, ni mis fuerzas ni mi resistencia".

ESTRICTA DIETA VEGANA

Teniendo que adoptar una dieta vegana, que le permitía comer frutas, verduras, granos, leguminosas, nueces y semillas, pero nada de proteína animal, lácteos, huevos e incluso miel. "No es como antes que podía ensayar 15 horas seguidas. Tengo hijos. Tengo un esposo. Tengo que cuidar mi cuerpo. Definitivamente me presioné más allá de lo que sabía que podía y aprendí una valiosa lección. Nunca, nunca, me presionaré así de lejos”, agregó la famosa con los sentimientos a tope.

Pero la dieta no fue el único reto de la cantante, que confiesa que durante el embarazo sufrió de preeclampsia, presión alta... y el corazón de uno de sus bebés se paró varias veces, por lo que tuvieron que someterla a una cesárea de emergencia. Además, Beyoncé comenta lo "extremadamente duro" que fue, cuando "su mente no estaba en mi cuerpo, quería estar con mis hijos" y lamentando que "la gente no ve el sacrificio que hay detrás".

DOCUMENTAL + DISCO

Además del documental Homecoming, que incluye vídeos e imágenes inéditas de la vida privada de Beyoncé junto a su marido Jay-Z, sus mellizos y Blue Ivy, también podemos disfrutar de la banda sonora de este momento único en la vida de la cantante: