Beyoncé, Jessie J, Pink... Las celebrities que han sufrido aborto espontáneo

Después de la reciente revelación de Sharon Stone sobre su pérdida de nueve hijos por aborto espontáneo, ha dado a conocer que es un problema muy común entre las mujeres y que no debería ser un tabú en la sociedad.

Como ella, muchas otras celebrities ha sufrido pérdidas en el embarazo. Te contamos que famosas han pasado por lo mismo mientras esperaban a sus bebés:

Beyoncé

La cantante Beyoncé ha hablado en contadas ocasiones sobre los abortos espontáneos que sufrió mientras esperaba un hijo con su marido Jay - Z

“Aprendí que el dolor y la pérdida son un regalo. Esos abortos me enseñaron que tenía que aprender a cuidar de mí misma antes de ser madre de otra persona”, declaró para la revista Elle.

Jessi J

La cantante Jessi J contó a través de un post que se encontraba con el corazón roto tras enterarse de una amarga noticia: había perdido al bebé que estaba esperando en secreto. La cantante contaba en un post la montaña de emociones que supuso este aborto espontáneo.

"Ayer por la mañana me reía con una amiga diciendo 'en serio, cómo voy a hacer mi concierto de mañana por la noche en Los Ángeles sin decirle a todo el público que estoy embarazada'. Ayer por la tarde ya me aterraba la idea de salir del concierto sin derrumbarme... Después de ir a la tercera ecografía y que me dijeran que ya no había latido".

Michelle Obama

Antes de concebir a sus dos hijas, la ex primera dama de los Estados Unidos sufrió una pérdida durante el embarazo: "Me sentí que había fallado porque no sabía lo común que eran los abortos espontáneos, porque no hablábamos sobre eso", contaba en su libro.

Además hizo hincapié en la importancia de compartir el duelo con otras mujeres que hayan pasado por lo mismo: "Nos encerramos en nuestro propio dolor, pensando que de alguna manera algo anda mal con nosotras. Es muy importante hablarle a las madres jóvenes sobre el hecho de que este tipo de cosas pasan".

Pink!

La cantante Pink contó al medio USA Today que su canción Happy escondía la historia de un embarazo fallido que sufrió cuando tenía 17 años y estaba dispuesta a tener el hijo.

"A los 17 tuve un aborto espontáneo. E iba a tener ese hijo. Pero cuando eso le sucede a una mujer o una niña, sientes que tu cuerpo te odia y que tu cuerpo está roto, y no está haciendo lo que se supone que debe hacer" explicaba.

Meghan Markle

En una pequeña columna para The New York Times, la duquesa de Sussex Meghan Markle contó que sufrió un aborto espontáneo tiempo después de dar a luz a su primer hijo Archie, cuando esperaba otro bebé.

La duquesa sintió un calambre en el brazo y supo que algo no iba bien: "Sabía, mientras abrazaba a mi primogénito, que estaba perdiendo al segundo", escribió.