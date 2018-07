Beyoncé muestra por primera vez las caras de sus gemelos en su primer cumpleaños

Beyoncé es capaz de mantener su vida privada en el más absoluto secreto o hacer a sus fans partícipes de sus momentos más íntimos.

Desde que dio a luz a sus gemelos, la artista había publicado una única foto con ellos, justo al mes nacer.

Durante todos estos meses ha llevado la imagen de Sir y Rumi en la más estricta intimidad hasta ahora, justo cuando cumplen 1 año.

¿Cómo lo ha hecho? Pues como da todas sus grandes noticias, por sorpresa. Beyoncé ha publicado una serie de imágenes de su gira europea, en las que no solo ha incluido fotos sobre el escenario. Con la frase 'Thank You Europe' en cada una de ellas, vemos a Beyoncé y Jay Z visitando diferentes museos europeos, a la madre de la artista, o a la pequeña Blue Ivy, que suele acompañar a sus padres frecuentemente.

Pero sin duda del sorpresón ha sido cuando, entre estas imágenes, se encontraba una de la artista de lo más sonriente con sus gemelos sentados en su regazo. Una imagen que ha enloquecido a sus fans y que ya encuentran un enorme parecido entre Beyoncé y Rumi: