Billie Eilish, a los que la insultan por no firmar autógrafos: “¡Tío, tengo 17 años!”

Con solo 17 años, la joven artista Billie Eilish, se encuentra en lo más alto. Después de convertirte en una de las protagonistas de la noche en los American Music Awards (AMAs) con una gran actuación y dos premios, se confirma su fenómeno como artista revelación.

Pero como siempre ocurre con la fama, no todo es tan bonito como parece. Billie, que en más de una ocasión ha confesado lo mal que lleva ser un personaje público, ha tenido un nuevo incidente. El pasado viernes la artista público una serie de vídeos en su cuenta de Instagram, donde explicaba la situación que vivió durante la salida del programa de Jimmy Kimmel.

La interprete explica que se dirigía hacia un grupo de sus presuntos fans, donde se percató, que en realidad eran eran ''eBayers'', paparazzis que solo querían su firma para venderla.

"Me empiezo a ir de ahí, porque nadie estaba interesado en mi como persona, excepto tener un autógrafo para venderlo. Y ahí es cuando empiezan a abuchearme, a llamarme ‘pequeña zorra’, a decirme que voy a perder el Grammy…", sigue narrando.

La situación prosiguió con comparaciones como "Lorde se hubiera parado" de las cuales la cantante respondió: "¡Yo me he parado! ¡He caminado como 30 metros para venir y decirte hola y abrazarte… ¿Y me abucheas y me llamas ‘pequeña zorra’?! Cómo puede cambiar así la gente. Primero te esperan durante horas a que salgas y, en unos segundos, cuando no tienen lo que quieren inmediatamente, enseguida te maldicen... ¡Tío, tengo 17 años!"

Billie finalizo el vídeo agradeció el apoyo al grupo de verdaderos fans y dirigiéndose con tono irónico a las personas que le insultaron: "Probablemente pierda el Grammy pero está bien, no me parece raro, es la nominación lo que más me importa. Y al adulto que me abucheó y me llamó ‘pequeña zorra’, te deseo lo mejor y espero que encuentres otra persona que puedas usar y con la que hacer dinero. Sí, todo lo mejor. Os quiero paparazzis".