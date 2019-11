Billie Eilish muestra el amor por su hermano Finneas en 'Everything I Wanted'

Billie Eilish ha estrenado 'Everything I Wanted', su primera canción al margen de su debut 'When we all fall asleep, where do we go?' . A pesar de que trata un tema delicado como es el suicidio, el tema es algo más luminoso que los predecesores, siendo su hermano Finneas el que la saca de su habitual oscuridad.

Si hay una artista revelación en este 2019 esa ha sido sin duda Billie Eilish. Su álbum debut 'When we all fall asleep, where do we go?' ha revolucionado el panorama musical con éxitos mundiales como 'bad guy', 'when the party's over' o 'bury a friend'.

Y no solo musicalmente hablando, tanto la imagen como la personalidad de Billie, en total antítesis a un ídolo de masas, marca una nueva generación de artistas que representan de forma más próxima a los jóvenes y sus inquietudes y preocupaciones.

Ahora nos presenta 'Everything I Wanted', uno de los dos temas nuevos que había prometido en estas próximas semanas. De momento no sabemos si se trata de un avance de un futuro nuevo disco o de una posible reedición de su debut.

En 'Everything I Wanted' Billie empieza hablando que ha soñado que se suicida y que a nadie le importa, pero toda esa oscuridad desaparece cuando despierta y ve que su hermano Finneas está a su lado, demostrando una vez más el gran amor que siente hacia él.

Finneas, que también es el productor de tema, imprime en esta canción un poco más de luz en los sonidos que en otros temas que destacan de la artista. Además, el single ha sido presentado con una colorida portada realizada por Jason Anderson, un artista británico.