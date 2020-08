Blas Cantó cancela su concierto en El Espinar por “contacto” con un positivo por COVID-19

2020 está siendo un año difícil para todos, pero el sector de la música es uno de los más perjudicados por la pandemia. Giras canceladas, eventos pospuestos, equipos de sonido sin saber qué pasará con ellos...

El último concierto que ha tenido que cancelarse es el que Blas Cantó iba a ofrecer en la comarca de El Espinar (Segovia) este sábado 29 de agosto. El cantante ha tenido contacto con un positivo por COVID-19 y, aunque su resultado ha sido negativo, Cantó deberá guardar cuarentena por seguridad.

"Lamento comunicaros que por contacto con COVID +, nuestro concierto de este sábado en el El Espinar queda cancelado, y por supuesto, obligatoria cuarentena para mi. Parece que este año ha querido ser la piedra más grande en nuestro camino juntos, pero sé que hay planes mejores apr nosotros. Volveremos a vernos y a abrazarnos con la música, como siempre hemos hecho. No bajéis la guardia, está en juego todo nuestro presente y futuro. Os quiero mucho, gracias", escribía en sus redes sociales.

El comunicado de Blas Cantó en sus redes sociales / Instagram @blascanto

EUROVISION, SU PROYECTO MÁS IMPORTANTE PARA ESTE AÑO, TAMBIÉN CANCELADO

Otro de las citas más importantes de la carrera de Blas Cantó fue cancelada a causa del coronavirus: Eurovision. En 65 años de historia, esta es la primera vez que el festival cancela una edición, justo el año que coincidía con el 70 aniversario de la UER.

Blas Cantó, que iba a representar España en certamen con el tema 'Universo', publicó un emotivo mensaje en redes sociales agradeciendo todas las muestras de apoyo: "Gracias a todos y a todas por vuestro apoyo. Se me parte el corazón... espero que esto pase pronto, sobre todo por la gente que está perdiendo a seres queridos. Cuidémonos entre nosotros y #QuédateEnCasa". El cantante repetirá como candidato español en la próxima edición de 2021.

SU NUEVO LIBRO

El pasado mes de junio el cantante estrenaba en las librerías 'Historia de una estrella sin nombre', su particular resumen de más de 20 años sobre los escenarios. "Escribiendo este libro me he dado cuenta de que tengo que dejar de ser políticamente correcto", nos decía en su entrevista con 'yu, no te pierdas nada' .

