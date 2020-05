Blas Cantó: "Hay dos canciones nuevas que me tienen loco, hacía tiempo que no sentía algo así"

Blas Cantó tiene muchas novedades musicales que contarnos en Europa Home Date, pero antes teníamos que hablar sobre Eurovisión 2020, edición en la que el artista representaba España y que ha quedado pospuesta para el año que viene.

"Vamos a tener que cambiar de canción pero estamos con las puertas abiertas a nuevo repertorio, a escribir, a componer", nos explica asegurando que "va a ir con calma" y a pesar de que ya tiene canciones escritas que le gustan, va a escribir más.

Mientras tanto, Blas continúa publicando nueva música como 'Te reto a amar', su colaboración con Kelly Clarkson.

La estadounidense lanzó un proyecto multilingüe de su canción 'I Dare You', y Blas es el encargado de la versión en español, que ha escrito junto a Dángelo y Dan Hammond.

"Es muy curioso porque queríamos conservar lo que suena en inglés pero en español, conservando además el sentido de la canción porque es muy metafórica y teníamos que decir lo mismo pero con otras palabras", nos explica sobre el proceso de adaptación a nuestro idioma.

Otra de las últimas colaboraciones de Blas Cantó ha sido con Pastora Soler en el tema 'Mi Luz', para el que incluso rodaron un videoclip.

"Lo grabamos a finales de octubre y la verdad es que fue increíble porque la seguía desde hace un montón de años", explica.

Uno de los puntos de inflexión de la carrera de Blas Cantó fue su paso por Tu Cara Me Suena, ganando la edición de 2017. El programa hizo que un público más amplio pudiese conocer al artista, hasta el momento más limitado al público de Auryn.

Además, fue una oportunidad para demostrar su impresionante capacidad vocal en sus diferentes imitaciones, saliendo de su zona de confort.

"Lo han estado reponiendo durante todo el confinamiento", ríe el artista, "la verdad es que al principio me costaba verme, siempre me cuesta verme actuar. Pero esta cuarentena que lo ponían en Antena 3 cada viernes, me encantó y pienso que lo hice muy bien", confiesa entre risas.

'HISTORIA DE UNA ESTRELLA SIN NOMBRE', SU PRIMER LIBRO

Una etapa de su vida de la que explica cosas en su libro, 'Historia de una estrella sin nombre', que lanzará el próximo 9 de junio: "Hay algunas cosas que cuento ahí, y que a veces olvido que he vivido como cosas sobre Tu Cara Me Suena, de Auryn.... Es muy guay porque a veces nos cuestan las cosas hasta que las hemos pasado".

Al preguntarle más detalles sobre el libro, nos confiesa que "dentro de unos días voy a subir algo muy guay a Instagram y a Twitter sobre el libro. No voy a hacer spoiler pero quiero abrir boca porque va a ser muy guay".

NUEVOS PROYECTOS

Blas Cantó está aprovechando la cuarentena para componer: "He estado componiendo por Skype, con Dángelo, con Leroy Sñanchez, con Dan Hammond... Y han quedado pospuestas colaboraciones con gente por todo lo que me ha pasado", explica refiriéndose a la cancelación de Eurovisión y el fallecimiento de su padre.

"Pero hay dos temas que me tienen loco. No se si os pasará lo mismo cuando los escuchéis pero hacía mucho tiempo que no sentía eso dentro de mi", asegura sobre su nueva música.

UNA LARGA TRAYECTORIA

Juanma Romero le recuerda la primera vez que se encontraron en persona, cuando Blas acudió junto al resto de Auryn a los estudios de Europa FM en Barcelona, hace unos años.

"Me hace mucha ilusión ver que eres el mismo y poder hablar de forma sosegada contigo", le dice el presentador, a lo que Blas, tras darle las gracias, le dice: "Soy la misma persona, pero he cambiado mucho. Aunque no cambiaría nada, hice todo lo que quise hacer. Hubo un momento en el que me cambié el pelo, me lo puse blanco, me abría las camisas hasta el ombligo, sin ser yo nada de eso", dice entre risas.

SU CANCIÓN MÁS ESPECIAL

Juanma le pregunta que, de todas las canciones que ha hecho durante su carrera, de cuál está más orgulloso.

"Yo creo que de 'Complicado', y de una nueva que hemos hecho", ríe dejando el misterio. "Pero 'Complicado' era la primera canción que cantaba en castellano compuesta por mi mismo. Hemos cantado canciones escritas por La Oreja de Van Gogh, por Merche, por Vanesa Martín, por Zahara... Muchas canciones en español dentro del repertorio de Auryn.

"Pero en mi álbum esta fue mi primera canción en español. Cuando Dángelo escribió esta letra en el salón y dijo de cantarla se me encogió el corazón y empecé a enviársela a todo el mundo", añade.