Bobbi Kristina, hija de Whitney Houston, en coma tras ser encontrada inconsciente en la bañera

La joven se encuentra conectada a un "ventilador" para ayudar a su respiración y mantiene "signos vitales", explica el portal que cita fuentes cercanas a la familia.

El esposo de Bobbi Kristina, Nick Gordon y un amigo fueron quienes encontraron a la joven en su casa a las afueras de Atlanta el sábado por la mañana, y rápidamente llamaron a una ambulancia, explicó Lisa Holland, portavoz policial.

Tras realizar labores de reanimación cardíaca, Brown, de 21 años, fue traslada al hospital North Fulton de Atlanta, donde permanece desde entonces. Por el momento, no se han revelado las causas del complicado estado de salud ni la posible evolución.

La joven es la hija única del matrimonio entre el cantante Bobby Brown y Whitney Houston, que falleció en febrero de 2012 a los 48 años de edad ahogada en su bañera en un hotel en Beverly Hills, Los Ángeles, después de años de batallar con adicciones a diversas sustancias.

Whitney Houston fue una de las grandes estrellas de la música popular en la década de 1980 y 1990, con éxitos como Saving All My Love For You, I Will Always Love You, o I'm Every Woman, y obtuvo seis premios Grammy además de varios números uno en las listas.