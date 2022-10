Borja Escalona vuelve a intentar irse de un negocio sin pagar y les amenaza con cobrarles 10.000 euros

Borja Escalona hizo historia este verano después de intentar irse de un establecimiento especializado en empanadillas sin pagar y amenazar a la trabajadora por querer cobrarle. Después de esto, se ganó bastante mala fama e incluso le llegaron a cerrar su cuenta de YouTube.

Meses después, ha vuelto a esta red bajo el nombre de 'El mesías controversial' y dejando claro que no se arrepiente de lo que hizo. Así, Borja ha vuelto a las andadas y ha intentado hacer lo mismo de nuevo.

Borja Escalona, en el vídeo grabado desde Vigo. // YouTube

En esta ocasión, ha sido en una tienda de ropa de Madrid, en la que ha intentado llevarse gratis un chándal a pesar de que los trabajadores le han pedido que dejara las prendas en su sitio.

Borja Escalona pretendía llevarse un chándal gratis

Como se puede ver en el vídeo que ha compartido, ha entrado diciendo que va a "hacer una pequeña promo" y ha cogido el chándal al señalar que le encantaba con la idea de llevárselo gratis.

"Este es el chándal que me van a regalar por esta pedazo de promo que les he hecho. En vez de cobrarles 10.000 euros, me van a regalar este chándal. Son así de majos", ha empezado a gritar en mitad de la tienda.

Los dependientes han acudido rápidamente a ver que ocurría y pedirle que se fuera y dejara de grabar, sin embargo, Borja ha preferido amenazarles con cobrarles la promo: "Ahora os tengo que hacer la factura. Darme los datos fiscales y me pondré en contacto con la empresa".

"Estas promociones, cuando no son altruistas, no es un win-win, las tengo que cobrar aparte", ha concluido antes de salir de la tienda.

Sin duda, Borja Escalona sabe que esto le ha dado mucha visibilidad y no pretende parar.

Pero el youtuber insiste en seguir con esta estrategia en redes.