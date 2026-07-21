Borja Iglesias se convierte en Kase.O en la celebración del Mundial

Ayer, decenas de miles de personas se reunieron en el centro de Madrid para recibir a la selección española y celebrar junto a ellos la victoria en el Mundial de 2026. Después de horas de espera, que estuvieron amenizadas con actuaciones como la de Viva Suecia, los veintiséis futbolistas llegaron al escenario de Cibeles de uno en uno al ritmo de canciones elegidos por ellos mismos, y sin duda, la entrada de Borja Iglesias, ha sido la más comentada.

"Va con el Rumba, Va con el Rumba, Va con el Rumba", empezó a sonar en los altavoces mientras Borja Iglesias aparecía por uno de los laterales del escenario. El gallego, no solo eligió uno de los temas más míticos de Violadores del Verso, sino que se animó a rapear todas las estrofas de Cantando sorprendiendo a sus compañeros y a los miles de aficionados.

El rap de Iglesias ha llegado hasta al propio Kase.O, antiguo miembro de Violadores del Verso que ha compartido varios vídeos del momento en sus redes sociales. Aunque la relación entre ambos se remonta a 2017, cuando el gallego pidió conocer al rapero aragonés nada más fichar por el Zaragoza F.C

Desde entonces, el futbolista y el artista han mantenido una estrecha relación de amistad y Borja Iglesias llegó a participar en 2021 en el videoclip de Ringui Dingui, la colaboración de Kase.O con SFDK.

De Julio Iglesias a Bad Bunny, así fue la llegada de los jugadores

Al igual que nuestra selección, el conjunto de canciones que sonaron en la plaza cibeles fue muy variado. Con el dorsal número 1, Raya rompió el hielo al ritmo de Estopa y su Vientos de tormenta. Marc Publi y Álex Grimado optaron por canciones urbanas como Baby Lover y Dichavate hasta llegar a Eric García que salió con los primeros acordes de Empire State of Mind y coreó junto a los aficionados ese icónico "New York" del estribillo, haciendo referencia a la ciudad que les vio ganar el Mundial.

Marcos Llorente tiró de un clásico de Julio Iglesias, Soy un truhán, soy un señor, mientras que Merino optó por la melodía que lleva acompañando las victorias de la Selección desde hace más de diez años: Alice’s Theme.

Como si fueras a morir mañana, una de las canciones que más ha representado a la selección en el Mundial, fue la elegida por Fabián Ruiz, y Gavi y Dani Olmo llegaron al escenario al ritmo de NUEVAYoL de Bad Bunny. Quevedo sonó por primera vez con Algo va a pasar gracias a Yeremi Pino y Pedro Porro recibió la ovación del público mientras sonaba Pa’ Madrid de El Barrio.

Joan García optó por otro clásico español, Soldadito Marinero antes de que Aymeric Laporte cambiase de idioma al francés con Pilé de Mauvais. Álex Baena, que celebraba su 25 cumpleaños, salió al ritmo de El Último Día de Nuestras Vidas de Dani Martín.

Le siguieron Nico Williams con Ela ké Leitada de CACAU CHUU, Prod, y Martín Zubimendi, con el emblemático Waka Waka de Shakira. Como era de esperar, Lamine Yamal escogió Y que fue?, canción que ya ha bailado en numerosas celebraciones, y Quevedo volvió a sonar de la mano de Pedri, esta vez con Ni borracho. Pau Curbasí puso a la plaza a cantar Mi Gran Noche de Raphael antes de que Cucurella saliese al ritmo del dñuo argentino formado por Bizarrap y Duki con Malbec.

Victor Muñoz optó por Yo lo soñé de Saiko y Omar Montes antes de que Borja Martínez impresionase a todos los presentes con su rap de Violadores del Verso. Unai Simón escogió El Bachatón de la L de Lola Índigo y Oyarzabal salió al ritmo de la Potra Salvaje de Isabel Aaiún.

Los dos últimos jugadores en subirse al escenario fueron Ferrán, que salió tímidamente al son de El tiburón de Henry Méndez y Rodri, que animó a los aficionados con Freed From Desire.

Por último, pero definitivamente no por ello menos importante, el seleccionador Luis de la Fuente hizo que Julio Iglesias volviera a sonar con Quijote, e incluso se animó a cantar unos versos después de que los jugadores le recibieran en volandas.