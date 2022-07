Brad Pitt revela que padece prosopagnosia, un trastorno que le impide recordar rostros

El actor estadounidense Brad Pitt ha revelado en una reciente entrevista para la revista GQ que padece prosopagnosia, una especie de "ceguera facial" que le impide recordar los rostros de las personas.

The New York Times recoge que la prosopagnosia es un trastorno neurológico cuya condición no está relacionada con la pérdida de memoria, problemas de visión o problemas de aprendizaje, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares.

Esta condición supondría un impedimento para quien la sufre a la hora de reconocer rostros de familiares amigos y conocidos, y en casos más graves incluso que el afectado no reconozca su propio reflejo; o no saber diferenciar entre caras y objetos.

El actor ha hecho hincapié en que nadie le cree: "Mucha gente me odia porque piensan que les estoy faltando el respeto", cuando se trata de esta ceguera facial, y no de una broma por parte del actor.

"Creen que soy un engreído, un maleducado y un egocéntrico. Y la cosa va a peor cuando les digo que contextualicen el momento en el que nos conocimos, así que se ofenden aún más", explicaba a la citada revista el intérprete de Guerra Mundial Z.

Entre la "ceguera facial", el divorcio de su mujer Angelina Jolie y la custodia por sus hijos, parece que Brad Pitt no está pasando por su mejor momento.