Britney Spears cumple 37 años, ¡repasamos sus éxitos!

La cantante estadounidense Britney Spears hoy cumple 37 años. Desde pequeña ha luchado por su sueño: ser cantante. Con el tiempo, ha demostrado ser una de las mejores artistas de pop femeninas y un símbolo internacional para millones de jóvenes.

Sus primeras apariciones en televisión fueron como actriz, en el canal Disney, en el año 1992, para hacer un show del club de Mickey Mouse.

Tras su paso por televisión, la cantante decidió encaminar su futuro hacia la música. En el 1999, Spears lanzó al mercado su primer disco 'Baby One More Time', que fue un boom internacional y en menos de una semana se situó en el número 1 de la lista Billboard. 'Sometimes', el segundo single del disco, también fue todo un éxito. Fue en ese momento cuando empezó a hacer sus primeras apariciones en galas y en televisión, y fue galardonada con cuatro premios MTV.

En el año 2000, la artista presentó su segundo álbum 'Oops...I Did It Again', que incluía temas como 'Single', 'Don't let me be the last to know' o 'Stronger'. Con este trabajo discográfico, la cantante llegó a lo más algo de su carrera musical, batió récords de ventas y llegó al número 1 en muchos países.

En el 2003, Britney Spears deja de ser una adolescente e inicia una nueva etapa en su vida, no solamente en el físico, sino también en la música. En 'In the zone', la intérprete colaboró con varios artistas, entre ellos algunos de sus ídolos, como Madonna. Y, entre los temas más destacados está 'Everytime' o 'Me Against The Music'.

Un año más tarde, la cantante publicó un recopilatorio de su música, Greatest Hits: My Prerogative, con el que reunió los sencillos principales de sus cuatro primeros álbumes e incorporó tres nuevos temas, 'My Prerogative', 'I've Just Begun (Having My Fun)' y 'Do Somethin''.

Después de una época con problemas personales, a finales del 2007, lanzó el álbum 'Blackout', que se catalogó como "brillante, elegante y adictivo". Dos años más tarde, en 2009, Spears triunfó con la gira 'The Circus Starring', una de las más exitosas de su carrera.

Concierto Britney Spears / Youtube

Tras consolidar su regreso a la industria musical, la cantante estrenó el álbum 'Femme Fatale' (2011), de estilo dance pop contemporáneo, con influencias de la electrónica, como el dubstep. Según la crítica musical, es uno de los mejores discos de su carrera e incluye éxitos como 'Hold It Against Me', 'Till the World Ends', 'I Wanna Go' o 'Criminal'.

En 2013, se publicó 'Britney Jean', un álbum mucho más personal. Ese mismo año, la artista firmó con Creative Artists Agency, agencia que desde entonces la representa y, dos años después, en 2015, lanzó 'Glory' con algunos hits como 'Make me'.

Britney: Piece of Me, su residencia en Las Vegas, desde el mes de diciembre de 2013 hasta finales de 2017, ha marcado el regreso de Britney Spears a los escenarios. En 2018, anunció una gira de conciertos en Norteamérica y Europa, y seguidamente regresó a la ciudad americana para presentar su nueva residencia: Britney: Domination para el 2019.