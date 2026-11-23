Miley Cyrus y Maxx Morando se han casado en una bonita boda el 21 de noviembre, celebrada en Palm Springs, California. Los músicos escogieron para su enlace nupcial un concepto íntimo que tuvo lugar en la antigua mansión de Frank Sinatra.

Pese a ser una ceremonia privada, la propia Miley Cyrus compartió con sus seguidores imágenes de la boda, y también se filtraron fotografías del enlace con los invitados presentes. Y además de llenar de elogios a los novios, los usuarios de redes sociales no pasaron por alto un detalle de una de las invitadas, que no tardó en hacerse viral.

Se trata de una mujer que aparece en las fotografías de la boda con un vestido amarillo mostaza, mientras que prácticamente todos los demás asistentes iban vestidos de negro, lo que da a entender que se saltó el dress code marcado.

Las fotografías se viralizaron y muchos usuarios comenzaron a criticarla por supuestamente saltarse el código de vestimenta, mientras que otros especularon con que era una acompañante que no había recibido las indicaciones sobre el dress code. Todo ello ha generado un gran revuelo en redes sociales.

Sin embargo, a las horas de viralizarse esta invitada, una mujer que afirmó ser su hermana - Grecia Grace - salió a defenderla en redes sociales: "No lo sabía, chicos. Su marido es muy amigo de Miley y, si conocierais a mi cuñado, lo entenderíais perfectamente. Mi hermana debería haberlo sabido y haber comprobado dos veces la invitación".

En este tono de humor, la supuesta hermana de la invitada viral detalló cómo se lo tomó la intérprete de Flowers: "En cualquier caso, Miley es un encanto, así que a ella no le importó tanto como a internet. Nuestra familia se está echando unas risas con todo esto".

"Se conocen desde hace mucho tiempo. Mi hermana dice que vio la invitación hace dos meses y que pronto irá a casa para volver a verla y comprobar en qué momento se les pasó por alto el aviso. Su marido es un tipo muy colorido, así que nos sorprende que él fuera vestido de negro", insiste la hermana de la invitada de amarillo ante las dudas de una usuaria de internet.

Aunque no hay informaciones oficiales, se ha llegado a especular con que ese amigo podría ser el productor musical Shawn Everett. Lo importante es que este fallo de vestuario no supuso un problema ni para Maxx ni Miley pese a haberse viralizado.