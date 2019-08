Britney Spears presume de novio: "no puedo creer que me despierte todas las mañanas con este hombre"

Este 2019 no está siendo un buen año para Britney Spears. La cantante ingresaba el pasado mes de abril en una clínica psiquiátrica para tratarse después de que la enfermedad de su padre, Jamie Spears, hiciese mella en su salud mental.

Poco después de volver a casa, la cantante publicó varios mensajes en su Instagram asegurando que "había personas" que buscaban "perjudicarla", refiriéndose a los paparazzis que supuestamente manipulaban sus fotos para que pareciera que la cantante tuviese un problema. Sin embargo, más allá de esto, otros vídeos de su perfil han despertado la preocupación de los fans, que ven a Britney algo distinta.

Sin embargo, en el terreno amoroso parece que la cantante ha encontrado la estabilidad que tanto necesitaba. La artista mantiene una relación con Sam Asghari, a quien conoció en el rodaje de uno de sus últimos videoclips 'Slumber Party'.

La cantante ha publicado un vídeo presumiendo de novio, al que vemos haciendo el desayuno muy concentrado. "No me puedo creer que me despierte todas las mañanas con este hombre... No solo es un novio relamente ardiente... sino que él es probablemente el mejor chef del mundo", dice la cantante.

Hace unos días la cantante compartía un pequeño vídeo con imágenes de la pareja disfrutando del verano.