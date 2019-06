El extraño vídeo de Britney Spears que ha preocupado a sus fans

Lejos ha quedado ya 2007, el año fatídico de Britney Spears donde tanto su vida personal como su carrera profesional se vieron completamente afectadas. Desde entonces su padre Jamie Spears tiene la tutela de la cantante y es quién administra sus ganancias pero a principios de año Jamie sufrió unos problemas de salud que han hecho que Britney vuelva a desestabilizarse.

El pasado mes de abril, Britney ingresó en una clínica psiquiátrica para tratar los problemas que habían surgido a partir de la hospitalización de su padre, donde permaneció durante un mes. Desde su salida, la artista se ha encargado en denunciar el acoso que está sufriendo de nuevo por parte de los paparazzi, a quienes acusa de manipular sus fotos para que parezca que tiene un problema.

Pero más allá de los retoques fotográficos los fans de Britney Spears están preocupados por las publicaciones que ella misma hace en sus redes sociales. Concretamente su último vídeo, en el que aparece explicando que el personal de limpieza ha ordenado su vestidor por colores, temporadas del año e incluso diseños por décadas.

Aparentemente se trata de un vídeo sobre su vida cotidiana sin más trascendencia, pero muchos de sus fans ven algo extraño en la actitud de la artista: "No actúa como en los últimos años; gesticula raro y su voz ha cambiado hasta ser casi robótica. No soy un ‘hater’, solo alguien que se preocupa", "Cariño, debes salir de casa, comprar un poco de toallitas desmaquillantes, arreglar tu cabello, encontrar algunos pasatiempos que no incluyen subir vídeos tan extraños en Instagram y encontrarte a ti misma. Has estado perdida mucho tiempo y eso se nota", “¿No hay nadie que le aconseje dejar de hacer este tipo de vídeos hasta que se encuentre mejor?" o "Me está asustando, ¿qué le sucede? ¿Nadie se da cuenta de lo extraño que es todo esto?", son algunos de los muchos mensajes que pueden leerse en la publicación.