BTS celebra su aniversario por todo lo alto

Hoy es 13 de junio, uno de los días más importantes para los fans de BTS, que celebran el aniversario de la banda k-pop más famosa de todas en homenaje al primer show dado en un programa de televisión un día como hoy del año 2013. Su actuación, claro está, cautivó a la audiencia y así siguen hasta día de hoy.

Y para celebrar por todo lo alto este noveno aniversario los chicos de BTS estrenaron el viernes pasado su nuevo disco Proof. Este álbum recoge un montón de sus anteriores éxitos, con 48 canciones, repartidos en tres discos, pero solo con tres temas exclusivos: Run BTS, Yet To Come (The Most Beautiful Moment) y For Youth.

El debut del nuevo álbum tampoco ha estado exento de polémica, ya que dos de las canciones no se difundirán en KBS, la corporación de radiodifusión pública de Corea del Sur, al ser clasificadas como explícitas.

¿Por qué BTS celebra su aniversario el 13 de junio?

BTS festeja su aniversario cada año el día 13 de junio para celebrar así el momento en el que se dieron a conocer en tv. En concreto, la banda se presentó por primera vez en el programa M!Countdown. Para celebrar el evento, la boy band organiza un festival musical, que incluye un montón de diversas actividades, para conmemorar el día junto a sus miles y miles de fans. El festival se llama FESTA y se trata de un espectáculo que será transmitido en vivo. ¿Aparecerá Megan Thee Stallion o Chris Martin para celebrarlo junto a los chicos de BTS?