Las colaboraciones más sorprendentes de Rihanna: Bisbal, Shakira, Maroon 5 o Coldplay

Rihanna saltó a la fama cuando todavía era una adolescente. Desde aquel momento, RiRi, la estrella de Barbados, se ha convertido en uno de los iconos absolutos de la música pop, pero también en un icono de sensualidad y descaro.

Ha reinventado su imagen docenas de veces, tiene su propia marca de productos de cosmética y lencería y todos, absolutamente todos, esperamos con ansias su próximo disco, del que no se tienen novedades. Fue en 2016 cuando publicó Anti y, desde entonces, su público no para de demandar a gritos un nuevo álbum, ¿llegará a los 33?

'Hate That I Love You', con David Bisbal

Empezamos este recopilatorio con una actuación un tanto olvidada. Para recordarla hay que viajar hasta el año 2008. David Bisbal y Rihanna triunfaron con la canción Hate That I Love You, un tema que se remezcla con el añadido de la voz del cantante español David Bisbal.

Con el almeriense, Rihanna consiguió hacerse más popular aún en Latinoamérica.

'Princess Of China', temazo con Coldplay

Temazo de Rihanna con la banda británica Coldplay. La canción pertenece al quinto álbum del grupo, Mylo Xyloto, y fue todo un éxito. Lo mejor de la canción es la fusión de géneros musicales, una exhibición en la que Rihanna destaca aún por encima de Chris Martin. Por cierto, el videoclip, que ya tiene sus años, sigue siendo una pasada.

'LOYALTY', Rihanna y Kendrick Lamar

Kendrick Lamar y Rihanna son sinónimo de dinamita y así lo demuestra, no solo la canción, sino también el apartado estético del vídeo. La colaboración corresponde al cuarto álbum de estudio del rapero, Damn. El tema ganó el premio Grammy a la Mejor Interpretación Rap / Cantada.

'If I Never See Your Face Again', Rihanna canta con Maroon 5

No hay una sola canción que desentone en este listado, porque todas son buenas, la verdad. Incluso, la cantante realizó una versión remix del tema para incorporarlo en el relanzamiento de su disco Good Girl Gone Bad.

'Love The Way You Lie ', Rihanna y Eminem

Una de las colaboraciones de Rihanna que más éxito ha tenido a nivel mundial ha sido, sin duda, Love the way you lie, incluida en el disco Recovery de Eminem. Lanzada en 2010 fue la gran consolidación de la artista tras su primer gran éxito, Umbrella, incluido en su álbum Good Girl Gone Bad.

Love the way you lie funcionó tan bien, que los artistas grabaron una segunda parte para el álbum Loud de la barbadiense y volvieron a colaborar juntos en 2013 con The Monster, perteneciente al álbum The Marshall Mathers LP 2 del rapero.

'Wild Thoughts', el tributo a Carlos Santana

Uno de los mejores de la lista es esta canción que interpretan DJ Khaled con Rihanna y Bryson Tiller. El tono latino de la canción está rematado maravillosamente por esos acordes de guitarra de la canción María, María del inigualable Carlos Santana. ¡Tremendo!

'Can't Remember to Forget You' reúne a Rihanna con Shakira

Cerramos la recopilación de colaboraciones con una que es puro fuego, ¿o no? Shakira y Rihanna cantan un tema que incendia los altavoces de cualquier dispositivo. Temazo del 2014 para recordar lo bien que suenan las dos divas de la industria musical.