Chris Martin habla de 'My Universe', el tema que cantan junto a los BTS

"Hemos llegado al final de hacer sencillos como Coldplay, creo que probablemente hayamos terminado de hacer eso", ha dicho el cantante Chris Martin a Billboard. El cantante de Coldplay ha dejado interesantes titulares en relación al éxito que ha supuesto para la banda un tema como My Universe.

Martin cree que la banda ha llegado a la cima con My Universe, el tema que cantan junto a los chicos de BTS. La canción les ha permitido alcanzar las listas de éxitos con la canción interpretada con la banda de K-pop más grande del planeta. Además, el cantante de Coldplay también tuvo tiempo para bromear sobre lo que pensaba, al principio, sobre eso de cantar juntos: "no hay forma de que eso funcione, nunca. ¿Cómo podría ser eso posible? Somos como cuatro conserjes jubilados y ellos son como las personas más guapas de Corea".

My Universe es uno de los temas más exitosos de Coldplay, una canción que interpretan junto a los chicos de BTS. Se trata de una colaboración entre los miembros de los dos grupos y, es por ello, que podemos escuchar la canción en inglés, pero también en coreano. My Universe es una total declaración de intenciones, que le canta al amor sin barreras, la superación y la diversidad lingüística.

Martin no quiso olvidarse de Selena Gomez y su Let Somebody Go, el sencillo incluido en su disco Music of the Spheres, a quien quiso elogiar y reconocer su trabajo: “Su voz está a la altura de nuestras voces favoritas para cantar, junto con Rihanna y Beyoncé y algunas otras personas con las que hemos tenido mucha suerte de trabajar”.

Y mientras los Coldplay siguen de gira, los chicos de BTS se reúnen con Joe Biden en la Casa Blanca para debatir temas tan relevantes como los crímenes de odio asiáticos.