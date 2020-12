La cámara oculta de Dani Rovira que triunfa en redes: "No os perdáis las caritas del personal"

Este 2020 no ha sido fácil para Dani Rovira, pero no hay mejor manera de olvidar los malos momentos que sacando una sonrisa a sus seguidores. El actor regresa a su faceta más cómica para rodar un spot sobre las ventajas de conducir coches eléctricos, mucho más responsables con el medio ambiente y las emisiones.

Con una peluca de media melena rubia, unas gafas de sol oscuras y un acento que iba cambiando según el pasajero, Dani Rovira se ha convertido en chófer por unas horas. Sin embargo, no se trataba de cualquier chófer: el actor se las ingenió para darles a sus víctimas unas clases de automoción responsable con el medio ambiente, además de recitar todas y cada una de las ventajas de conducir un coche eléctrico.

"Con estas pintas de Vikingo del XXI mezclado con Dj ibicenco y varios acentos inventados me subí en el coche y echamos una mañana de lo más eléctrica. No os perdáis las caritas del personal", escribía el humorista en su cuenta de Instagram, donde ha colgado el vídeo en el que engaña a estas tres víctimas, que alucinaron cuando descubrieron la verdadera identidad de su taxista particular.

Sin duda, Dani Rovira quiere cerrar este año con una sonrisa de oreja a oreja y una actitud entusiasta que nos demuestra que el actor no se rinde a pesar de las dificultades. ¡Y nosotros que nos alegramos!

