Camila Cabello revoluciona las redes llevando un hijab

Camila Cabello vuelve a ser noticia, después de arrasar sobre el escenario de los Grammy acompañada de J Balvin y Ricky Martin con una actuación de 'Havana' que quita el aliento, ha colgado unas fotografías en su cuenta de instagram que han dejado impactados a sus seguidores.

La cantante cubana ha estado en Abu Dhabi y ha decidido seguir las tradiciones de la cultura del lugar como muestra de respeto. Por ello, la artista no ha tenido ningún reparo en cubrirse el cabello como marcan las tradiciones para las mujeres para entrar en la mezquita de Abu Dhabi. Además, lo ha hecho de forma muy positivo, ilustrándolo en su cuenta de Instagram y demostrando su humildad y respeto, cosa que sus fans musulmanes han agradecido.

En una de las fotografías que ha subido Camila a su cuenta y que acumula más de 2 millones de likes, la cantante escribía: ''Una de mis personas favoritas, Anthony Bourdain, dijo una vez: ''Parece que cuantos más sitios visito, más grande me parece el mundo'' - Es tan cierto, me encanta sentirme humilde viajando a otro lugar y experimentando una cultura totalmente diferente, eso te hace darte cuenta de lo pequeño que es tu mundo en comparación con lo grande que es en realidad; como tú solamente estás viviendo una version de un millón de experiencias humanas. Pero al mismo tiempo, viajar te hace darte cuenta de que no somos tan diferentes. Me he puesto un hijab como muestra de respeto al visitar esta mezquita y en la tienda, una chica muy dulce me ayudó a ponérmelo. No hablábamos el mismo idioma, pero sonreía mientras me ayudaba, y me he sentido como si estuviera con una amiga cercana.

No puedo describirlo, pero experiencias como esta me provocan un sentimiento especial y me hacen sentirme muy cerca de gente realmente buena.''

Su post terminaba diciendo: ''nos vemos esta noche, Dubai''. la fotografía ha recibido miles de comentarios positivos, una fan le comentó: ''Como musulmana, me hace feliz ver que te hayas puesto un hijab, estabas guapísima. Te quiero mucho.''

Es cierto que Camila no lucía melena como siempre, pero aun así, su belleza y sinceridad se transmiten a través de las fotografías que ha compartido en las redes y sus fans, como siempre, han sabido apreciarlo.