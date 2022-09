La canción de Rosalía que más le gusta a Lady Gaga

Lady Gaga es una motomami. Nada fuera de lo normal, porque el fenómeno Rosalía continúa ampliando horizontes allá por donde pasa.

Numerosísimos artistas nacionales e internacionales le han mostrado devoción y admiración por su último trabajo discográfico y la gira con la que está presentando Mototomami al mundo.

En el backstage, después de cada show, Rosalía recibe a los que han acudido a verla. Pedro Almodóvar, Luna Ki, Tokisha -con la que cantó Linda en República Dominicana-, Georgina Rodríguez, Danna Paola....

La última que ha caído rendida a los encantos de uno de los discos mejor valorados de 2022 es la mismísima Lady Gaga, que ha utilizado la canción Bizcochito como banda sonora de varios de sus últimos vídeos.

"Queens supporting queens"

La ganadora de un Premio Oscar está enganchada al pegajoso ritmo de Bizcochito. Gaga ha utilizado este tema para darle ritmo a dos de sus últimos vídeos en TikTok. En uno de los vídeos celebraba el éxito de su show en el Hersheypark Stadium y en otro promocionaba su marca de cosméticos Haus Laboratories.

Para los little monsters no ha pasado desapercibido este fanatismo. Cuando uno de ellos le manifestaba en un comentario que estaba "obsesionada" con Bizcochito, Gaga no dudó en responder de manera contundente. "Queens supporting queens" (reinas apoyando a reinas), escribió.

Lady Gaga comenta a Rosalía

No es el único tema de la era Motomami que tiene a Lady Gaga fascinada.

El mambo de Despechá también se ha vuelto irresistible. Así se lo hacía saber a la catalana a través de un emoji de fuego que publicó en el challenge de la canción del verano, que estará incluida en Motomami Deluxe, la nueva edición del tercer disco de Rosalía y que estará disponible el próximo 9 de septiembre.