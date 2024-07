Cuándo es la velada 4 de Ibai: todos los artistas que participan

Ibai Llanos se ha acostumbrado a acaparar todas las miradas del mundo digital hispanohablante cuando organiza La Velada del Año. En esta cuarta edición, el popular creador de contenido ha vuelto a conjugar su apuesta ganadora al aunar combates de boxeo entre los streamers más destacados del panorama con actuaciones musicales de nivel internacional.

Además, La Velada del Año 4 cuenta con el aliciente de celebrarse en el remodelado estadio Santiago Bernabéu, una localización que ha emocionado sobremanera al anfitrión desde el comienzo del proyecto dada su conocida afición por el Real Madrid.

Apunta todos estos artistas invitados, porque la cita que se llevará a cabo el próximo 13 de julio no solo paralizará Madrid, sino una gran parte de los dispositivos digitales de medio mundo con La Velada del Año 4.

Will Smith

El actor y rapero Will Smith ha sido la última confirmación como invitado por parte de Ibai Llanos. El vasco aprovechó los primeros días tras el triunfo en el Mundial de la Kings League en México para anunciar la participación de la estrella de Hollywood en La Velada del Año 4.

Hay que recordar que además de uno de los actores más laureados de la industria norteamericana, Will Smith también ha desarrollado carrera como rapero con algunas canciones que alcanzaron grandes cotas de popularidad como Gettin' Jiggy Wit It, Men in Black o Miami. Habrá que preparar los teléfonos para no perderse un detalle de su actuación.

Anuel AA

Hasta el momento del anuncio de la presencia del Príncipe de Bel-Air, la estrella del evento era el purtorriqueño Anuel AA. El reguetonero, que mostró una gran sintonía con Ibai Llanos durante la presentación de los invitados, llega con ganas de “poner el Bernabéu a temblar como Cristiano” en su vuelta a España.

Además, a buen seguro se trata de una actuación muy especial tras la entrevista concedida en El Hormiguero, en la que el autor de El Manual contó su experiencia penitenciaria o cómo encontró en la música una nueva motivación con la que ganarse la vida.

Nicky Jam

Ibai, gran admirador de los ritmos latinos, ha querido contar con uno de los grandes referentes del reggaetón desde los comienzos del género como es Nicky Jam. El Rey del Cangrinaje garantiza una buena dosis de perreo en el estadio Santiago Bernabéu.

Young Miko

Sin duda, uno de los rostros más jóvenes y frescos de la música en Puerto Rico. Young Miko llega tras triunfar en festivales de la talla del Coachella directa al templo madridista para cantar éxitos como offline, princess peach o oye ma'.

David Bisbal

Una de las grandes sorpresas cuando se anunciaron los participantes en La Velada del Año 4 fue David Bisbal. El almeriense, siempre abierto a nuevos públicos, pondrá todo el arte que atesora a disposición de los miles de fans que se congregarán para corear hits como Ave María o Me Siento Vivo.

Bizarrap

El argentino Bizarrap parecía una apuesta segura en las quinielas de la ceremonia al ser conocida la buena relación que le une con Ibai. Además, algunos de los otros invitados, como Young Miko, ya han colaborado con el productor en algunas canciones, dando esperanzas acerca de grandes colaboraciones en directo.

Paulo Londra

Paulo Londra fue el segundo artista desvelado, repitiendo en La Velada del Año y, además, con una nueva canción de cara al evento: Posdata.

Julieta Venegas

La elección de la mexicana Julieta Venegas fue toda una sorpresa por parte de la organización, ya que muy pocos podían intuir que la autora de éxitos atemporales como Me Voy o Limón y Sal formase parte del elenco.