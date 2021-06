Cara Delevingne: "Pensaba que ser gay era una enfermedad mental"

Cara Delevingne lleva a gala ser pansexual . Sin embargo, para la modelo y actriz británica no fue fácil asumir su orientación sexual. De pequeña (y no tan pequeña) pensaba que estaba enferma . Hasta que cumplió 20 años no aceptó a sí misma y no empezó a ser feliz.

Fue en 2014 cuando Cara Delevingne habló por primera vez sobre su orientación sexual. En una entrevista con el diario británico The Telegrapah, la modelo de entonces 21 años confesó estar abierta a mantener relaciones tanto con hombres como con mujeres.

Un año antes había asumido su sexualidad. "Me llevó mucho tiempo aceptar la idea, hasta que me enamoré de una chica por primera vez a los 20 años y tuve que asumirlo. Las mujeres son las que me inspiran, y también han sido mi perdición", contó en una entrevista en Vogue en 2015.

Entonces hablaba de bisexualidad, ahora se define como pansexual. "Yo me enamoro de la persona, eso es todo. ¡Me atrae la persona!", declaró en 2020 en Variety.

Llegar a pronunciar estas palabras con esta seguridad no fue fácil para ella. La modelo de ahora 28 años pasó una infancia y adolescencia complicada, en un entorno demasiado conservador que le llevó a pensar que estaba enferma.

"Durante esa etapa de mi vida pensaba que ser gay era una enfermedad mental. Pensaba que estaba enferma que había algo raro y malo en mí por ser diferente, no podía lidiar con la depresión que esto conlleva", ha contado recientemente en el podcast Make It Reign, consciente de que hay gente que ha vivido lo mismo que ella y hay también gente que lo sigue viviendo.

"Creo que mucha gente en la comunidad sabe lo que es tener que ocultar parte de ti misma. Así que estar orgulloso es realmente sentirte libre para gritar desde los tejados, 'esta soy yo, o lo aceptas o te vas. Yo me quiero y no hay nada que nadie pueda hacer para cambiarlo. Creo que es muy inspirador y algo que ojalá hubiera tenido de adolescente, pero me inspira tanto la gente y los adolescentes y la gente joven que puede hacerlo", ha asegurado la modelo, quien pasó su infancia y juventud avergonzada por sus sentimientos.

"Tener una pareja del mismo sexo me asqueaba"

Sobre esta situación, habló también con Gwyneth Paltrow en el mes de marzo. En el podcast Goop, Cara Delevingne contó que creció en una casa "muy chapada a la antigua" y eso complicó su situación.

"No conocía a nadie que fuera gay. Ni si quiera sabía que eso era una posibilidad, y verdaderamente, creo que al crecer ni si quiera me daba cuenta de que era homófoba", reveló la modelo y actriz, quien añadió: "La idea de tener una pareja del mismo sexual me asqueaba. Pensaba: 'Oh, Dios mío, yo nunca seré así. Es asqueroso".

Las consecuencias psicológicas de esa situación fueron inevitables. La depresión le acompañó durante toda esa etapa. "Asocio las depresiones fuertes y los pensamientos suicidas que he tenido a lo largo de mi vida a esto porque me sentía enormemente avergonzada de ser así. Aunque en realidad es algo de mí que ahora amo y acepto", contó a Gwyneth Paltrow, a quien aseguró que a veces aún hay momentos en que piensa que le gustaría ser heterosexual.

"Todavía hay algo de eso. Es realmente complicado", añadió la modelo e interprete, que en mayo de 2020 se separó de la actriz estadounidense Ashley Benson y que ahora se relaciona con el cantante Jayden Smith, Will Smith.