Carlos Baute revela los nombres de las tres artistas que rechazaron cantar con él 'Colgando en Tus Manos'

Corría el mes de octubre del año 2008 cuando Carlos Baute y Marta Sánchez estrenaron Colgando En Tus Manos, un tema que terminaría marcando sin lugar a dudas la trayectoria del venezolano en España. El artista había aterrizado en la música nacional con éxitos como Te regalo o Mi Medicina, pero la colaboración con la Madonna patria supuso un pelotazo masivo. En la actualidad, la canción se reproduce 250.000 veces al día en las plataformas.

Sin embargo, Baute no estaba muy convencido de que tenía "colgando en sus manos" una de las canciones más importantes de su carrera. Durante cuatro años la descartó de sus discos ya que contaba una historia personal que en aquel momento no había superado. Así lo ha contado en una entrevista con Teleshow.

"Sentía que era muy autobiográfica, porque lo de Marbella, lo de Venezuela, todo lo que cuento es real. Lo había vivido en una relación de nueve años, pero era un amor que ya no existía. Pensamos en cambiarle la letra, pero al final entró en el disco tal cual. Menos mal que no se tocó nada...", recordó.

Una vez tomada la decisión de estrenar la canción comenzó la búsqueda de una voz femenina que lo acompañase en el romántico tema, que invitaba a un dueto musical. Pero las cosas tampoco salieron según lo planeado y sus primeras opciones en la lista recharazon trabajar con él.

"Me acuerdo que llamé a tres artistas. Llamé a Laura Pausini pero justo acababa de hacer con James Blunt. Después llamamos a Rosario Flores. Me dijo que no... Yo creo que la canción no le vino. Después creo que fue Paulina Rubio; tampoco. Y bueno, yo creo que, te voy a decir una cosa, yo creo que si la hubiese hecho con otra no hubiese pasado lo mismo. Y después llamé a Marta, Marta me dijo que sí", explicó.

Cómo es su relación con Marta Sánchez ahora

Pocos años después de haber girado por toda España y parte de Latioamérica promocionando la canción, Marta Sánchez acusaba al venezolano de no haberle reportado los beneficios económicos que merecía por la colaboración.

La gallega explicó a Risto Mejide en el desaparecido Chester que Baute solo había ingresado 6.000 euros por el dueto de una de las canciones más exitosas de la década. Además, se mostró decepcionada por su trato con el cantante. "A mí me dolió un poco que nunca se haya interesado por cómo me fue tras cantar juntos", dijo en 2014.

Tres años después, en 2017, la artista se desdecía y culpaba a su exmanager de la mala gestión económica. "Tuve un manager que nos robó a muchos artistas, Tibu, que estuvo en la cárcel después, el gestionó esta colaboración y en ella empezaron a verse unos problemas económicos bastante lamentables y notables", contó a Europa Press antes de añadir que ese tema "ya está olvidado".