Carmen Otte Alba pone tierra de por medio tras el plantón de su boda con Juan Ortega

Quizá la boda nunca habría sido noticia, pero el novio, a última hora, cambió radicalmente los planes de futuro y decidió darse a la fuga, literalmente.

Tres días después de la no ceremonia entre el torero sevillano Juan Ortega y la médica Carmen Otte Alba, las preguntas sobre los detalles de lo sucedido y el estado actual de ambos no dejan de nublar la actualidad.

Lo que iba a ser uno de los días más bonitos de sus vidas, terminó siendo una pesadilla de la que nadie se podía despertar y donde la foto, lejos de representar el amor, estaba protagonizada por la incredulidad de los 500 invitados que esperaban a los novios en la Iglesia de Santiago en Jerez de la Frontera, donde iba a tener lugar la ceremonia.

La posible decisión de Carmen Otte Alba tras el plantón de Juan Ortega

Lo poco que se sabe de la joven cardióloga jerezana Carmen Otte, tras el duro episodio que ha vivido, es que "no paraba de llorar", según informaba el periódico El Español. Sus padres y su hermana se han convertido estos días en el apoyo principal de la médica, quienes se encargaron de avisar por Whatsapp a los invitados de que el enlace se había cancelado.

El tiempo pasa, y con él se saben más detalles del estado de la jerezana. Gema López ha asegurado en Espejo público del último consejo que las amigas del entorno de la novia le han dado a la misma, en un intento de aliviar el sufrimiento.

"El círculo cercano de la novia le habría recomendado que se fuese de viaje con las amigas para quitarse de en medio e intentar asimilar lo que ha ocurrido", ha asegurado. Lo que cualquiera podría necesitar después de vivir algo así: cambio radical de aires y calor de los suyos.

Las últimas palabras de Juan Ortega antes de cancelar la boda

La última hora sobre lo ocurrido también ha hecho pública la decisiva llamada que hizo el torero antes de ponerse en contacto con su prometida y comunicarle que "tenía dudas" sobre su decisión. Fue al cura de Barcelona invitado por él, que iba a oficiar, además del párroco de Jerez, la boda. Según la periodista Pilar Vidal, del programa Y ahora Sonsoles, el novio le llamó cuando este se estaba arreglando todavía en el hotel y cuando le cuenta lo que piensa, el cura le dice que no se case. "Lo que me dicen a mí es que él es muy religioso, y que tenía sus dudas y ha preferido no tomar la decisión", ha explicado Vidal.

Las últimas palabras antes de tomar la decisión, confirmadas por López en Espejo Público, fueron durante la llamada al cura, a quien le dijo: "¡No lo veo! Es que no lo veo". Tras la llamada de emergencia al cura, Ortega hizo una segunda llamada para informar a su prometida de que no se presentaría en la boda y una tercera y última conversación con sus propios padres, para avisarles de que acababa de cancelarse.

Respecto al contacto de la pareja, Ortega todavía no se ha puesto en contacto con la novia.

