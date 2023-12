El torero Juan Ortega se refugia en casa de sus padres tras cancelar la boda con Carmen Otte

La 'no-boda' de Juan Ortega y Carmen Otte continúa conmocionando al país. Ninguno de los 500 invitados ni la mismísima novia se imaginarían que el torero decidiría una hora antes de la ceremonia cancelarla y regresar a su Sevilla natal, ciudad en la que residía con su pareja.

Han pasado tres días y la incredulidad y el silencio se mantienen. Nadie quiere pronunciarse y los asistentes se limitan a decir que él "tenía dudas" y optan por callarse al tratarse de un tema personal.

Lo poco que se ha filtrado a los medios viene de la periodista Beatriz Cortazar, que ha explicado en Y ahora Sonsoles que Juan se encuentra en casa de sus padres esperando que pase el chaparrón. "Se ha refugiado en casa de sus padres. Ellos están con un disgusto enorme, lo apoyan, pero asumen que la situación es desagradable".

La comunicadora ha incidido en que el torero es un hombre muy religioso y no se vio preparado para pasar por el altar con una mujer con la que no estaba seguro. De hecho, el mismo programa desveló ayer que la primera persona a la que llamó antes de dar la noticia fue a su amigo, el párroco que iba a oficiar la ceremonia. Le recomendó que no se casara si no lo veía.

Juan Ortega estudia publicar un comunicado

Para evitar la sobreexposición a los medios, el diestro "no está viendo nada" y su familia prefiere esperar "a ver si esto se tranquiliza". En el caso de que no fuera así, están estudiando emitir un comunicado o dar una rueda de prensa para dar su versión y zanjar rumores.

La misma periodista asegura que, tal y como se publicó, el novio se ha encargado de pagar todas las facturas, que lo ha hecho esta mañana.

Qué pasa con Carmen Otte tras el plantón

Los padres y la hermana de Carmen Otte se han convertido estos días en el apoyo principal de la médica, quienes se encargaron de avisar por WhatsApp a los invitados de que el enlace se había cancelado.

El tiempo pasa, y con él se saben más detalles del estado de la jerezana. Gema López ha asegurado en Espejo público del último consejo que las amigas del entorno de la novia le han dado a la misma, en un intento de aliviar el sufrimiento.

"El círculo cercano de la novia le habría recomendado que se fuese de viaje con las amigas para quitarse de en medio e intentar asimilar lo que ha ocurrido", ha asegurado. Lo que cualquiera podría necesitar después de vivir algo así: cambio radical de aires y calor de los suyos.

No se conoce dónde se ha ido para aliviar el dolor.