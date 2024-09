Céline Dion podría participar en Eurovisión 2025

Céline Dion ha vuelto a la vida pública y a la música. Así lo dejó claro en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde la cantante deleitó con una increíble actuación.

Durante mucho tiempo y a causa de su enfermedadla canadiense ha estado alejada de los focos, pero parece que ha vuelto para quedarse.

Y prueba de ello son los rumores que señalan que la intérprete de I'm Alive será una de las invitadas que participará en Eurovisión 2025.

Según se adelantó en la rueda de prensa donde se marcó la ciudad de Basilea como sede de Eurovisión 2025, los directores ejecutivos de la cita musical expresaron que considerarían la aparición de Dion en la próxima edición del festival.

Cabe recordar que la cantante de My Heart Will Go On ha participado en el Festival de la Canción: lo hizo para representar a Dublín en 1988, actuación que le hizo convertirse en la ganadora de aquella 33ª edición.

Y precisamente dicho año el certamen se celebró en Suiza, por lo que tendría sentido que el país anfitrión en 2025 homenajeara sus hitos en el festival con la presencia de Céline Dion entre sus artistas invitados.

No obstante, todavía es muy pronto para conocer si esta aparición estelar se hará realidad, pues el proceso creativo para la la 69ª edición de Eurovisión todavía no ha comenzado.