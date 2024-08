Donald Trump utiliza una canción de Céline Dion y la artista responde tajante

Te interesa Cuánto dinero ha cobrado Céline Dion por su actuación en los Juegos Olímpicos 2024

Céline Dion y su equipo no han querido permanecer en silencio tras un movimiento extraño de Donald Trump que involucra a la cantante canadiense, quien recientemente ha vuelto a los escenarios tras cancelar los conciertos de 2023 y 2024 por una enfermedad incurable.

En uno de sus mítines electorales, el candidato estadounidense ha utilizado el mítico himno de Céline Dion My Heart Will Go On, el tema principal de la banda sonora de la película de James Cameron Titanic (1998) y que ganó el Óscar a Mejor canción original el mismo año de su estreno. Y no solo eso: también ha usado la imagen de la artista a través de un vídeo de ella cantando en directo.

Al parecer, tal y como señala el periodista estadounidense Mike Sington, "muchos consideran que Titanic es una metáfora de la campaña en decadencia de Trump". "¿La campaña de Trump está siendo atacada desde dentro? Alguien de su equipo decidió poner a Céline Dion cantando My Heart Will Go On de Titanic en su mitin en Montana", añade.

La cantante ha denunciado públicamente que Donald Trump no tenía permiso para utilizar ni la canción ni su imagen personal, tal y como explica en un reciente comunicado.

El comunicado de Céline Dion

"Hoy, el equipo directivo de Céline Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment Canada Inc., han tenido conocimiento del uso no autorizado del vídeo, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Céline Dion cantando My Heart Will Go On en un mitin de la campaña de Donald Trump / JD Vance en Montana", dice el comunicado al principio a modo de contexto.

Al final, el equipo de la canadiense critica el uso de su música con fines políticos e ideológicos. "Este uso no está autorizado en modo alguno, y Céline Dion no respalda este uso ni ningún otro similar". Y termina diciendo: "Y, realmente, ¿esa canción?", se preguntan Dion y su equipo.

No es de extrañar que les sorprenda el uso del tema de la banda sonora de Titanic, cuando el objetivo de Donald Trump es ganar, no hundirse.