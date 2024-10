Chappell Roan se enfrenta a un fotógrafo en una alfombra roja

Chappell Roan es una de esas artistas que no tienen miedo de decir lo que piensan y no le importa enfrentarse a quien sea necesario en cualquier momento. Hace unas semanas, la artista, una de las grandes revelaciones en la industria musical, publicó una serie de vídeos en su perfil de TikTok en el que exigía respeto a sus fans tras haber experimentado algunos episodios incómodos.

Unas palabras que causaron una gran polémica y que incluso hicieron que la artista publicase un nuevo comunicado en el que aclaraba el mensaje que quería trasladar. "Elegí esta carrera porque me encanta la música y el arte y honrar a mi niña interior, no acepto acoso de ningún tipo por haber elegido este camino, ni lo merezco", indicó.

Unas manifestaciones que muestran que a Chappell Roan no le tiembla la voz cuando tiene algo que decir y, durante la presentación en Los Ángeles de la película concierto Olivia Rodrigo: GUTS World Tour, parece que tenía algunas cuentas que saldar.

La autora de Good Luck, Babe! estaba posando en la alfombra roja cuando se ha percatado de la presencia de un fotógrafo en concreto. En ese preciso momento, la cantante se ha dirigido hacia él y le recordó un incómodo momento que asegura que vivió en los pasados Premios Grammy.

"Fuiste tan irrespetuoso conmigo en los Grammy", le ha espetado al paparazzi, tal y como se puede observar en el vídeo publicado en las redes sociales . "Me gritaste en la fiesta de los Grammy. Sí, lo recuerdo. Fuiste muy grosero conmigo. Y merezco una disculpa por eso. Tienes que disculparte conmigo", dijo Roan.

La artista, de tan solo 26 años, no se ha amilanado ante la situación y ha insistido en su petición al fotógrafo. "No, no, no, tienes que disculparte", al tiempo que alguiendel staff de la alfombra roja se acercaba y trataba de intervenir.