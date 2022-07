El chef de Moncloa, José Roca, revela qué come Pedro Sánchez: gastronomía española y días temáticos

Esta semana se han reunido en Madrid los únicos chefs que conocen los secretos culinarios de la Moncloa y otras residencias presidenciales. Chefs des Chefs es la asociación que agrupa a los 25 cocineros más importantes que han cocinado a los jefes de estado de diversas partes del mundo. La capital española ha convertido el hotel Mandarin Oriental Ritz en un selecto club por el que se han deslizado informaciones de lo más jugosas.

Asistieron al encuentro Fabrice Desvinges, chef de Emmanuel Macron, Christian García, que trabaja para la realeza de Mónaco, la familia Grimaldi, y también José Roca, que lleva más de 40 años trabajando en La Moncloa de Madrid.

Roca ha servido a" todos los presidentes de la democracia", tal y como le ha contado a Andrea M. Rosa del Pino para LOC. "Yo comencé a trabajar a los 18 años y he trabajado con todos los presidente de la democracia. Aunque en la época de Calvo Sotelo estuve poco, pero he estado con todos los presidentes", cuenta.

En su charla, el cocinero deja entrever los gustos de Pedro Sánchez y sus predecesores. A pesar de que está atado a un estricto contrato de confidencialidad, Roca mantiene que todos ellos tiran de producto nacional. "A la mayoría les gustaba o les gusta la comida tradicional española, que siempre triunfa", asegura.

Pero no todo son tortillas de patatas, paellas y jamón. En Moncloa también hay ocasiones especiales, como los días temáticos. "Por ejemplo, un día americano", dice Roca. Con perritos calientes y patatas fritas Sánchez y su familia se saltan la rutina de "una dieta balanceada". "Intentamos siempre hacer la comida más sana posible", matiza el chef.

Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez Fernández // GTRES

En el comedor de Moncloa suelen sentarse 20 comensales. Roca y su equipo de seis cocineros no solo trabajan para los momentos personales de la familia, también sirven a las visitas oficiales que recibe Sánchez.

Es en estas ocasiones cuando hay que conocer los gustos de los invitados y elaborar un menú personalizado. "Siempre intentamos ir a lo seguro, pero sí que ha pasado que, alguna vez, he hecho una cosa y cuando he subido a hablar, me han dicho 'esto no lo pongas más", asegura, recalcando las pistas que le dan desde protocolo. Alergias, intolerancias, incompatibilidades religiosas.... "Nos basamos en eso", aclara.

Roca mantiene una gran relación con su comensal más habitual, Pedro Sánchez, que siempre reconoce sus éxitos culinarios. "Es un hombre muy afable, de buen comer y, además, muy agradecido. A los chefs nos encanta que nos lleguen comentarios como 'él ha dicho que esto estaba buenísimo' y, en este caso, eso se agradece mucho", asegura.

La gastronomía española triunfa también fuera de nuestras fronteras. Christian García, chef de la familia real de Mónaco, asegura a LOC que recetas como el arroz con sepia o productos como las gambas son la debilidad dentro de Palacio. "¡La familia Grimaldi adora la comida española!", exclama.