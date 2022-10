Chenoa y su marido, Miguel Sánchez Encinas se conocieron en una cena en casa de unos amigos en febrero de 2019. Podría decirse que su celestina fue la escritora y abogada Cruz Sánchez de Lara, pareja del periodista Pedro J. Ramírez y la única que leyó en la boda de la presentadora de Tómatelo menos en serio,

En realidad Sánchez de Lara los presentó y los sentó en la misma mesa, aunque lo cierto es que Chenoa puso un marcha un plan aquella noche para conquistar a su pareja.

La también colaboradora de Cuerpos especiales, el programa de las mañanas de Europa FM, lo ha contado en su visita a El Hormiguero, donde explicó que fue su voz lo que primero le llamó la atención de su ya marido. Luego lo vio, le gustó y puso en marcha el plan.

"Lo habían sentado enfrente de mí y cambié el papel con su nombre para ponerlo a mi lado", ha contado a Pablo Motos sobre su estrategia de aquella noche, que no terminó ahí. "Le dije que me llevase a casa porque vivía cerca".

"Me da pereza ligar", ha justificado su estrategia de esa noche en la que no hubo beso. Le llevó a casa y quedaron para tomar un café.

"El beso tardó. A mí una charla me parece muy atractiva", añadió recordando una charla que ya tuvo con Sandra Barneda en Tómatelo menos en serio. A Chenoa no le entran por los ojos, le entran por los oídos, aunque los ojos de Miguel también le sedujeron aquella cena.

La pedida de mano y la boda de Chenoa y Miguel

El beso tardó en llegar, no así la pedida de mano. Ese verano Miguel Sánchez Encinas le propuso matrimonio en junio de 2019 en Roma.

"Le propuse matrimonio en el Jardín de los Naranjos, en lo más alto del Monte Aventino, una de las siete colinas de Roma", contó en una entrevista con ¡Hola! el urólogo, que ya había estado casado y que es padre de dos hijas.

"Llevaba cinco horas andando y cuando me sube me dice 'venga que te hago otra foto', todo negativo porque estaba negativa y cuando me pongo allí, él estaba de rodillas con el anillo. Le dije 'no te creo'. Además, yo llevaba unos pelos de loca, sudaba porque hacía mucho calor, pero luego fui muy feliz. De esto hace menos de dos años", añadió Chenoa en esa entrevista.

La pedida fue poco después de empezar la relación, lo que tardó en llegar fue la boda. La crisis del coronavirus y las restricciones por la alta incidencia del virus obligó a la pareja a posponer la celebración en dos ocasiones. Finalmente se casaron el pasado 17 de junio en Mallorca.

Fue una ceremonia civil, a la que acudieron algunos concursantes de Operación Triunfo y en la que la novia lució dos vestidos de Hannibal Laguna,