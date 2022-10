Chenoa habla de su cambio físico en 'Cuerpos especiales': "He adelgazado 10 kilos en dos años"

Chenoa se convirtió en tendencia en Twitter este miércoles durante su visita a El Hormiguero. La presentadora de Tómatelo menos en serio llamó la atención a muchos espectadoras, que se preguntaba qué se había hecho en la cara.

Esa pregunta ha sido la pregunta comprometida que le han trasladado Eva Soriano e Iggy Rubín este jueves en su sección de Cuerpos especiales, el programa de las mañanas de Europa FM.

No ha dudado en responderla. Lo que le ha pasado son los años. "Salí en OT 1 con 26 años, ahora tengo 47. En la cara me han pasado 22 años. Sí, es verdad, he envejecido. Es normal", ha dicho la cantante, quien también ha dado otra clase de números.

Chenoa ha hablado también de su cambio de peso, que obviamente se refleja en la cara: "He adelgazado 10 kilos en dos años".

De este cambio de peso habló también en su visita a El Hormiguero, al contar que tener un marido médico le ha animado a cuidarse más. "Ahora subo las escaleras", le dijo a Pablo Motos sobre sus nuevas rutinas.

A partir de este comentario se pusieron a hablar de Miguel Sánchez Encinas, de cómo lo conquistó Chenoa y qué hizo el día que lo conoció para llamar su atención.

Sobre sus rutinas había hablado antes con Eva Soriano en el primer programa de Tómatelo menos en serio, cuando contó que su secreto está en los vídeos de YouTube. Hace toda clase de rutinas y no le importa no entender el idioma.

Chanel se cuela en la sección de Chenoa

La sección de Chenoa en Cuerpos especiales ha tenido este jueves una invitada estrella. Chanel se coló en varios momentos para compartir su opinión con los oyentes.

La cantante de TOKE celebró la canción de Chenoa En tu cruz me clavaste. "Es un temazo y el disco me lo sé entero", dijo cuando hablaron de las canciones terapéuticas.

"Yo estoy a favor de contar cosas en canciones. Eso es terapia. Es terapia para todos, cuando estás triste, cuando estás enfadado...", dijo Chenoa sobre Monotonía, la canción de Shakira sobre Piqué.

Chanel también se coló para hablar de comida porque ella lo tiene claro. Si un día le tiran algo al escenario, se lo come. Como dijo después en la entrevista de Eva Soriano e Iggy Rubín, la gastronomía es su pasión.