Cher, sobre su relación con Alexander Edwards, de 36 años: "El amor no entiende de matemáticas"

Te interesa La reflexión de Cher tras sufrir tres abortos espontáneos durante su juventud

Desde que Cher, de 76 años, se dejó ver de la mano con su nuevo novio, el músico Alexander Edwards (36), se han hecho todo tipo de comentarios en redes sociales. Además de dejarse ver juntos, la artista publicó una foto de su chico junto a un corazón, dejando claro que está viviendo un gran momento a nivel sentimental.

Tampoco dudó en responder a un usuario en Twitter que destacaba que entre ambos hay 40 años de diferencia. "El amor no entiende de matemáticas, ve corazones", le respondía en un mensaje que eliminó más tarde, pero que fue capturado por la cuenta The Shade Room.

Cher también hizo referencia a una lección que aprendió del conocido maestro budista tibetano Sogyal Rinpoche, fallecido en 2019: "Rinpoche me dijo: 'Algunas personas se encuentran, otras reconocen".

También quiso tranquilizar a aquellos fans que piensan que, a pesar de que por parte de la artista esta relación sea sincera, por parte del músico pueda haber algo de interés. "Como todos sabemos... No nací ayer. Lo que sé con certeza es que no hay garantías. Cada vez que tomas una decisión, te arriesgas. Siempre me he arriesgado... es lo que soy", respondió a uno de sus fans que sospechaba de las intenciones de Alexander.

"Estoy enamorada, no cegada por el amor. Sé lo que sé, el humo no siempre significa fuego", le contestó a otro. Por último, explicó que no estaba intentando defender su relación: "No nos estoy defendiendo. Los que odian van a odiar... No importa que seamos felices y no molestemos a nadie".

Quién es Alexander Edwards, el nuevo novio de Cher

Alexander Edwards es un artista del sello independiente del rapero Tyga, Last Kings Records. En 2018 inició una relación con la modelo Amber Rose, con la que tuvo a su hijo Slash. En 2021, la pareja rompió después de que la modelo le acusase de haberle engañado con, al menos, 12 mujeres diferentes.

Más tarde, Alexander reconoció sus infidelidades a través de un directo de Instagram. "Al final, no creo que nadie pueda ser feliz o tener éxito si no eres realmente tú mismo. Da igual si otras personas te entienden o te culpan...", dijo en ese momento. "Es solo lo que soy, y no es cómo [Rose] quiere ser querida".