China Suárez: su nombre real, dos maridos, tres hijos, su relación con Bisbal y qué pasó con Mauro Icardi y Wanda Nara

Álvaro Morte y China Suárez estrenan este viernes en los cines Objetos, un thriller oscuro dirigido por Jorge Dorado.

La actriz, que es una de las personalidades más seguidas de Latinoamérica -sobre todo por su currículo amoroso- aterriza ahora en España de la mano del conocido actor de La Casa de Papel.

Pero no es la primera vez que la actriz visita nuestro país. De hecho, tuvo una relación con uno de los artistas patrios más conocidos: David Bisbal.

De dónde es, cuántos años tiene y por qué la llaman China

China Suárez, en cuya partida de nacimiento figura el nombre María Eugenia Suárez Riveiro, nació en Buenos Aires (Argentina) en el año 1992.

Ha cumplido ya 30 años. Sopló las velas el pasado 9 de marzo y aunque es una de las celebrities que más titulares acaparan en Lationoamérica, en España todavía está dando sus primeros pasos.

Una carrera internacional que podría compararse con la de Lali Espósito, que fue su compañera en la exitosa serie argentina Mi Rincón de Luz.

Si al otro lado del charco su vida amorosa es el centro del interés que despiertan, aquí se las conoce más por sus proyectos laborales. Allí no dejan de analizar sus relaciones y destapar nombres de presuntos amantes.

"Es puro machismo. No hay más. Es muy notorio por qué se juzga así lo que hago o dejo de hacer. Hay momentos en los que he sufrido mucho con este asunto, no te voy a mentir. Si yo fuese un tío, a nadie le importaría con quién me acuesto o me dejo de acostar ni si son muchos", decía la intérprete en una reciente entrevista con El Mundo.

María Eugenia es su verdadero nombre, pero hace ya muchos años que la actriz utiliza su apodo como nombre de pila oficial, tanto personal como oficial. Se autobautizó como China por sus orígenes asiáticos. También lo explicó en su charla con el suplemento Papel. "Eugenia sólo me llaman cuando se enojan, así que ya sabes. Mis raíces son japonesas y ya se quedó el apodo", reveló.

Sus inicios en el programa infantil Rincón de Luz

A sus 30 años asegura que todavía se encuentra en proceso de búsqueda. Siempre se ha dedicado al mundo del espectáculo pero manifiesta que la fama no ha cambiado la cercanía que tiene con su alrededor.

Más de 5 millones de seguidores siguen atentos sus pasos a través de su cuenta de Instagram, donde muchas veces pasa de ser muy activa a desaparecer por completo. No le preocupa demasiado agradar.

"Empecé a trabajar a los 10 años en un programa infantil muy popular en Argentina que se llama Rincón de Luz, donde cantábamos y bailábamos. El típico en el que todos los chicos del colegio quieren estar", recuerda sobre sus inicios, en los que forjó su amistad con la también actriz Lali Espósito.

Ha llegado a donde está ahora sin parar de trabajar, encadenando un proyecto detrás de otro. "Desde ahí ya no paré: programas de televisión, series, mi primera película con 21 años, discos...", contó.

Su faceta como cantante

En su biografía de Instagram se define como "actriz que canta".

Lleva toda la vida sumergida en la interpretación pero la música también le ha dado grandes alegrías, además de servirle de plataforma para continuar su formación y conseguir nuevos proyectos. Ha grabado sencillos, ha editado discos e incluso a versionado a John Legend o Rodrigo Amarante.

Su último estreno musical es una colaboración con el artista Santi Celli llamado El Juego del Amor.

Su relación con David Bisbal que terminó por una infidelidad

David Bisbal y China Suárez se conocieron en 2014, cuando la joven fue seleccionada para acompañar al cantante almeriense en el videoclip de su single Hoy, rodado en Argentina en mayo de aquel año.

Entre toma y toma surgió el amor y empezaron a salir juntos durante unos meses. La prensa española les perseguía pero en aquel momento ella no gozaba de la popularidad de él, que arrasó tras su paso por Operación Triunfo.

"Eugenia es una chica bella que enseguida se hace querer, todo el mundo la quiere. Tiene mucho humor y todo el tiempo está agradeciendo y eso me gusta. Tiene una personalidad muy parecida a la mía", llegó a decir él sobre China a la prensa.

Lali Espósito y David Bisbal // GTRES

Aquel año Bisbal ya era padre de su hija con Elena Tablada, Ella. Hicieron varios viajes juntos pero su romance duró poco. Los motivos de la ruptura, que llegó en 2015, apuntaban a una infidelidad mutua por parte de ambos, ya que la distancia complicó mantener viva la relación.

El lío con Mauro Icardi y Wanda Nara: qué pasó

Fue a finales de 2021 cuando el culebrón saltaba por los aires. Wanda Nara, mujer del futbolista argentino Mauro Icardi, rompía su matrimonio tras descubrir que su marido le había sido infiel... Con la China Suárez. El trío amoroso se convirtió en un fenómeno para la prensa latina "del chisme".

La traición de Icardi con China se destapó cuando Wanda le cogió el teléfono móvil al deportista. Se lo contó a la célebre periodista argentina Susana Giménez.

"Me pidieron una foto de las nenas para una invitación y me acordé que lo tenía en el teléfono de él. Entonces buscando me encontré con un chat", arrancaba Wanda. "Siempre busqué, revisé y nunca encontré nada y cuando había algo él me lo mostraba o yo le mostraba, tenemos esa confianza, nos contamos todo", continuó Wanda Nara antes de atacar directamente a la actriz. "Decía cosas que una mujer con los valores que tengo yo no hubiera nunca escrito", aseguró.

Mauri Icardi y Wanda Nara // Gtres

Una vez descubierta la traición optó por el divorcio. "Yo le dije a Mauro: '¿Vos me perdonarías si encontrás en mi teléfono mensajes de la misma índole?' y me dijo 'no, me divorcio'", contó antes de explicar los motivos de su posterior reconciliación. El futbolista asumió su infidelidad y pidió perdón.

"Él me dijo que si nos separábamos, se retiraba del fútbol. Él fue el que me contó que hubo un encuentro que no fue nada, que fue una tontería, el error de su vida. Fue acá en París. Lo miré a los ojos, estuvimos solos, creo en su arrepentimiento. Yo confío en Mauro ciegamente si no fuera así no podría seguir con él", afirmó Wanda.

La mayor damnificada de toda esta historia fue China Suárez, a la que Wanda ha descalificado en numerosas ocasiones a través de las redes sociales.

También los haters y muchos usuarios cargaron contra ella por haber "roto una familia". Sin embargo, no se puede negar que el que tenía un compromiso sólido y estable en el momento de la infidelidad era Mauro Icardi. No la China. Las mujeres no rompen matrimonios, los rompen los maridos casados.

Dos maridos y tres hijos

China Suárez ha estado casada en dos ocasiones. Su primer matrimonio fue con Nicolás Cabré y duró apenas un año, entre 2012 y 2013.

Tuvieron una hija, Rufina, que nació en 2013 y tiene 9 años. Sus padres se separaron solo cuatro meses después de llegar al mundo. Desde entonces, los progenitores guardan una buena relación por el bien de la pequeña.

La segunda vez que se dio el 'sí, quiero' fue con Benjamín Vicuña, con el que tuvo a sus dos hijos pequeños, Magnolia, de cuatro años, y Amancio, que solo tiene uno.

La China Suárez y Benjamín Vicuña // GTRES

Se separaron en agosto del año pasado a pesar de que presumían de una vida idílica en las redes sociales.

Su última pareja conocida es Armando Mena Navareño, un empresario español al que conoció durante el rodaje de Objetos en Madrid y con el que mantuvo unos meses de relación.

En las redes sociales compartieron fotos juntos e intercambiaron tiernos mensajes pero su amor duró solo un par de meses, ya que sus caminos se separaron poco después de comenzar a salir.