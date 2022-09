Así es Álvaro Morte: su etapa como profesor de flamenco, su enfrentamiento con Jorge Javier y sus hijos

Te interesa Jorge Sanz opina de la faceta de actor de Jorge Javier Vázquez tras las declaraciones de Álvaro Morte

Muchos conocen a Álvaro Morte por su papel como el misterioso 'Profesor' de La casa de papel, sin embargo, su carrera como actor va mucho más allá. En su último proyecto, se ha unido a China Suárez en la película Objetos, que cuenta la historia de un solitario empleado de la oficina de Objetos Perdidos y un día localizará una maleta que contiene restos humanos.

Pero este actor tiene una larga experiencia en este mundillo ha participado en series como Amar es para siempre, El secreto de Puente Viejo o Sin límites.

El artista, conocido a nivel mundial, iba para ingeniero. Empezó a estudiar Telecomunicaciones en Canarias pero pronto cambió sus planes. "Siempre fui de ciencias puras, y en primer curso se me cruzó el teatro y se fastidió todo", contó en una entrevista en El Mundo.

De Teleco pasó a interpretación. "[Primero] En la escuela oficial de Córdoba, y luego me becaron para estudiar en Finlandia", explicó Morte, que ha continuado su formación en Madrid. "A la vuelta estuve en una escuela británica y finalmente, en la Ecam [la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid], donde hice mogollón de cursos: soy un obseso de la formación. Jamás uno puede asumir que está formado".

Por qué tuvo un enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez

El teatro marcó el inicio de la carrera de Álvaro Morte y también uno de sus episodios más virales. El pasado febrero alborotó Twitter con un comentario que hizo en una entrevista acerca de la carrera de Jorge Javier Vázquez sobre las tablas.

"Me revienta que un Jorge Javier Vázquez pueda estar llenando teatros con la gente de pie, aplaudiendo y que haya otra gente, que son increíbles actores, con increíbles espectáculos y que no tienen salida", aseguró Morte, dueño de la compañía teatral 300 pistolas.

El vídeo no tardó en hacerse viral y Jorge Javier Vázquez tampoco tardó en responderle.

"Entenderéis que dada la consternación que me produce lo que están haciendo a @IdiazAyuso, no me quedan fuerzas para contestar a @AlvaroMorte. Lo siento, disculpad", escribió con ironía, refiriéndose a la guerra abierta en el Partido Popular de Madrid por la investigación de Pablo Casado a Isabel Díaz Ayuso por un contrato que adjudicó a dedo a su hermano para la compra de mascarillas durante los meses más duros del confinamiento.

Cómo superó el cáncer

El cruce de mensajes en Twitter quedó en una simple anécdota. Álvaro Morte tiene muy claro que en la vida hay otras prioridades. Lo aprendió cuando con 30 años le extirparon un tumor maligno del muslo izquierdo que inicialmente no tenía muy buen pronóstico. "Eso te aclara bastante el camino. Le quitas importancia a lo que no la tiene sin ningún pudor ni miedo", dijo en la entrevista en El Mundo.

Álvaro Morte cuenta que el diagnóstico dio un giro a su vida: "Al principio creía que me iba a morir, que me cortaban la pierna… Y no ha pasado nada. Pero en ese tiempo pensaba: 'Si me muero dentro de tres meses, ¿puedo hacerlo tranquilo? ¿He respetado a la gente que me rodea y que me quiere? ¿He sido fiel a mis principios?' (...). Yo tengo muchísimo por celebrar. Soy una persona muy optimista y siempre he intentado ver el lado positivo de las cosas y de la vida".

Quién es la familia de Álvaro Morte

La vida le ha regalado una familia y una carrera de éxito. Álvaro Morte y su chica, la estilista Blanca Clemente, son padres de dos niños.

León y Julieta, sus mellizos, se cuelan en el Instagram de su padre cada vez que llega el día del padre.

Su trabajo antes de ser actor: camarero y profesor de flamenco

Llegar a tener un nombre (y un Funko propio) le costó y antes, como otros muchos actores, tuvo que ponerse detrás de la barra de un bar. "He sido camarero, como muchos intérpretes. Y me he buscado bastante la vida", reveló el intérprete en Elle, donde también contó que hizo "de guía turístico para un grupo de coreanos que visitaban Málaga y Sevilla". "Les llevé a un lado y a otro, y les expliqué algunas cosas que ahora confieso que me inventé", dijo.

En su currículum también aparece otro trabajo: Professional Flamenco Dancer. Ejerció cuando estaba viviendo en Dublín, donde fue a aprender inglés y se dedicó a ser camarero. Tuvo la idea de buscar este otro trabajo alternativo y cuajó.

"Empezaron a llamarme y hasta quisieron publicar una entrevista conmigo en el dominical más importante de Irlanda. Luego, me surgió una gira de teatro con Concha Velasco y me volví corriendo a España antes de la sesión de fotos. Al periodista le dije que me había salido mucho trabajo como bailaor en mi país y que debía volver", reveló el actor, que solo sabe la primera de sevillanas.

Tiene una canción con Najwa Nimri

Quizás el flamenco no sea lo suyo, pero Álvaro Morte es muy musical, tanto es así que asegura que el mejor regalo que le pueden hacer es un instrumento.

Esa faceta le ha llevado a colaborar con Ama, el último disco de su compañera Najwa Nimri que salió a la venta el 4 de junio de 2021. Juntos cantan el tema Acércate más.

"Toco un poco la guitarra, el bajo, la percusión... y me acabo de comprar un piano, que es mi asignatura pendiente. A veces, me llevo la guitarra eléctrica al camerino", contó el actor en una entrevista en Elle.

A esta faceta musical hay que sumar otras canciones. Ha cantado Bella Ciao, tema principal de la banda sonora de La Casa de Papel, con Ismael Serrano y ha protagonizado un videoclip.

Álvaro Morte comparte pantalla con Verónika Moral el videoclip de la canción 23 de junio de Vetusta Morla. La directora Paula Ortiz (La novia) es la directora de este trabajo.

En definitiva, más allá del enigmático 'Profesor', hay un todo increíble personaje para descubrir.