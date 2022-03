El vídeo viral Jada Pinkett Smith orgullosa de su cabeza rapada: "Me importa un carajo lo que la gente piense"

La broma que Chris Rock hizo este domingo en los premios Oscar sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith y el bofetón con el que Will Smith respondió al cómico han llevado a que se viralice un vídeo que la actriz de 50 años publicó una semana antes en TikTok mostrándose orgullosa de su corona.

Jada Pinkett Smith compartió en esta red social un vídeo bajo el título "Siéntete orgullosa de tu corona" contando en un minuto el viaje que ha experimentado con su pelo desde que llegó a Hollywood. El vídeo acumula más de 5,3 millones de reproducciones.

"Ser una mujer negra y lidiar con el cabello en Hollywood, en la era en la que llegué, tener el cabello lo más europeo posible siempre fue la cosa. Eso fue realmente un reto, ¿sabes? Me gustaba tener el pelo suelto y rizado. Pero nadie quería eso, así que siempre tenía que peinarme de formas que no me parecían naturales por tratar de seguir el juego", explica la intérprete, que tuvo que aprender a tener el coraje de decir: 'No, no voy a hacer eso'.

Después de lidiar con esta situación, la actriz se siente ahora empoderada y asegura que se siente en libertad: "Me importa un carajo lo que la gente piense de esta cabeza calva mía. Porque ¿adivinen qué? Me encanta”.

La broma de Chris Rock y el bofetón de Will Smith

El vídeo de Jada Pinkett Smith se publicó exactamente cinco días antes de que el cómico Chris Rock bromease sobre su nueva imagen en la gala de los Oscar.

Cuando salió al escenario hizo varios chistes, incluido uno machista sobre Penélope Cruz y Javier Bardem. De Jada Pinkett Smith le dijo: "Jada, te amo. La teniente O'Neil 2. No puedo esperar por verla”.

Su comentario hizo saltar a Will de su asiento para propinarle un bofetón.

¿Qué enfermedad tiene Jada Pinkett Smith?

Jada Pinkett Smith luce con la cabeza rapada desde hace meses porque desde hace un tiempo le resulta "un poco más difícil de ocultar" su problema de alopecia del que habló por primera vez en 2018 en su programa Red Table Talk.

"Fue terrorífico cuando comenzó. Un día estaba en la ducha y de repente tenía en mis manos mechones enteros de pelo que se estaban cayendo. Fue uno de esos momentos en mi vida en los que me quedé literalmente temblando de miedo", se sinceró la actriz.

El motivo de esta pérdida es una enfermedad autoinmune, catalogada dentro de las enfermedades raras, que según contó ella misma no afecta a su bienestar físico pero sí puede afectar al estado de ánimo. Al fin y al cabo, esta situación le ha obligado a aprender a vivir con una nueva imagen. "Mi pelo siempre fue una gran parte de mí. Cuidarlo era un hermoso ritual. Siempre tuve la opción de tener pelo o no y un día, de repente, ya no la tenía más".