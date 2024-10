Las claves de 'The Downfall of Diddy', el documental sobre el caso de Puff Daddy

Sean John Combs, conocido también como Diddy, Puff Daddy o P. Diddy, se encuentra en prisión mientras avanza la investigación que le vincula con once casos de acoso sexual, abusos y violación. El estadounidense fue detenido el 16 de septiembre por tres delitos: conspiración para cometer crimen organizado; tráfico sexual por la fuerza, fraude o coerción y trata de blancas para ejercer la prostitución.

Para entender el pasado y el contexto del caso, TMZ estrenó un especial de televisión sobre el tema tras la detención del rapero: TMZ Presents: The Downfall of Diddy the Indictment. "Es la segunda parte de la serie Downfall of Diddy [la primera se estrenó en abril de 2024, antes de la detención] en la que se habla de las acusaciones contra él, con su abogado y Harvey Levin", dice la sinopsis.

TMZ Presents: The Downfall of Diddy the Indictment se puede ver en Estados Unidos a través de Tubi TV. Como el documental no está disponible en España, en este artículo resumimos sus claves.

El abogado de Puff Daddy explica las mil botellas de aceite y lubricante para bebés

Los federales encontraron grandes cantidades de lubricante y aceite para bebés en el hogar de Puff Daddy durante las redadas de marzo. Preguntado por este detalle, el abogado del rapero, Marc Agnifilo, dice: "No sé de dónde salió el número mil… No puedo imaginar que sean miles. No estoy muy seguro de qué tiene que ver el aceite para bebés con nada".

En el documental, el fundador de TMZ asegura que los fiscales consideraron que todo ese lubricante se utilizó "para una orgía" organizada por Puff Daddy. "Supongo", reconoce el abogado. "No sé para qué necesitas mil... una botella de aceite para bebé es suficiente", añade.

Sean John Combs (Puff Daddy) | Getty Images

Puff Daddy quiere testificar

El abogado Agnifilo asegura que Puff Daddy testificará en su defensa, ya que siempre se ha mostrado inocente de las acusaciones. De hecho, según el profesional, el rapero está "muy ansioso por contar su historia".

Entre otras cuestiones, se prevé que el cantante sea interrogado sobre sus salvajes fiestas y sobre el vídeo de seguridad donde aparece atacando a su exnovia Cassie Ventura. "Tiene su historia y creo que solo él puede contarla de la forma en que puede hacerlo en tiempo real. [...] Y es una historia humana. Es una historia de amor. Es una historia de dolor. Es una historia de desamor", comenta el abogado en The Downfall of Diddy the Indictment.

El vídeo de Cassie Ventura no estaría relacionado con los cargos

En su momento, Cassie Ventura acusó a Puff Daddy de violación, abuso y de forzarla a tener relaciones sexuales con prostitutas (algo que resuena en la acusación actual). Sin embargo, la demanda se resolvió un día después, y Agnifilo dijo: "Para que quede claro, una decisión de resolver una demanda, especialmente en 2023, no es de ninguna manera una admisión de irregularidad".

En el documental, se plantea que el vídeo de la agresión (por el que Puff Daddy se disculpó) aparecerá en el juicio, pero el abogado defiende que no es ninguna prueba de las acusaciones. "Es difícil de ver para cualquiera. Dicho esto, no es evidencia de tráfico sexual. Hubo un cierto nivel de toxicidad y consumo de drogas en la relación de 10 años entre el Sr. Combs y la mujer de la que estaba enamorado", comenta.

Y sigue: "Sus dificultades no surgieron a partir del tiempo íntimo que pasaron juntos. Sus dificultades surgieron porque ella lo engañaba y él la engañaba a ella… No está relacionado con la acusación".

Cassie Ventura y Puff Daddy | Getty Images

Sobre el estado de ánimo de Puff Daddy

El abogado asegura en The Downfall of Diddy the Indictment que Puff Daddy mantiene una actitud positiva, a pesar de que se le negó la libertad bajo fianza. "Su estado de ánimo es realmente muy positivo. Paso varias horas con él todos los días… Su determinación es fuerte. Está comprometido", asegura Agnifilo.

También confirma que el rapero "está concentrado en su defensa" y que "ha aceptado el hecho de que aquí es donde está por ahora". El objetivo del abogado es celebrar el juicio lo antes posible.