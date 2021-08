Ed Sheeran es uno de los artistas más versátiles de la actualidad. Lo está demostrando con Bad Habits, donde juguetea con la electrónica, y todo indica que puede que pronto volvamos a verle salir de su zona de confort. Dani Filth, el cantante de la banda de death metal Cradle of Filth, ha confirmado que se están mandando mails hablando de una posible colaboración.

El propio Sheeran confirmó en una entrevista a mediados de julio que de joven escuchaba a esta banda inglesa. Aprendió a tocar sus acordes con la guitarra y dijo que no descartaba probar con el género en alguna ocasión. A raíz de este comentario fue Filth el que dijo a través de su Instagram que no le importaría colaborar con él, sugiriendo incluso versionar el tema Castle On The Hill y retitularlo como Frankenstein's Castle On The Hill.

Ahora ha vuelto a hablar. Este pasado 16 de agosto, en una entrevista con la revista Kerrang!, el cantante de Cradle of Filth confirmó que él y Ed Sheeran están planteándose esa colaboración mediante un intercambio de correos electrónicos. "Es un hombre verdaderamente agradable", ha contado Filth. "Me dijo que se venía a mi casa, yo le dije que como no tengo bar propio ni una gran villa que mejor en la suya. Dijo que haría lo que hiciera falta, de forma bastante literal".

Filth confesó que sería divertido tocar con Sheeran, pero que para los fans de uno y otro sería extraño.

"Para su público sería como 'oh dios, está con el tipo raro ese'. Y para el mío sería como 'oh dios, esto es un poco raro, ¿no'', pero creo que este tipo de cosas hoy funcionan bien", aseguró.

El cantante quiso añadir que intentarían que fuera una colaboración benéfica, considera que eso le daría credibilidad al trabajo.