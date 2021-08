Ed Sheeran da detalles sobre su boda secreta: "Lo hicimos de noche"

El cantante se casó en secreto en enero de 2019 con su novia Cherry Seaborn, pero hasta ahora no se conocían detalles sobre el enlace ni quiénes habían sido los invitados.

La pandemia todavía no había cambiado nuestras vidas cuando Ed Sheeran se dio el 'sí quiero' con su novia Cherry Seaborn. Fue en enero de 2019 y no supimos del enlace hasta un tiempo después, cuando se reveló que el cantante había cambiado su estado civil. Sin embargo, no hubo detalles sobre la boda, ni se supo cuántos invitados habían acudido. Todo lo que rodeaba la ceremonia había sido un absoluto misterio. Hasta ahora.

El cantante, de 30 años, ha hablado en el podcast Table Manners de Jessie Ware de cómo fue ese día tan especial. Si tuviera que describir la boda lo haría como un "asunto pequeño" ya que no había "casi nadie allí". Es decir, Sheeran y Seaborn se casaron en la más absoluta intimidad.

Una boda "en medio de la nada"

"La boda real de Cherry y yo fue un asunto pequeño y no había casi nadie allí", explicó el músico. "Lo hicimos de noche, un día cualquiera a mediados de enero, en medio de la nada", desveló.

Después de darse el sí quiero, la pareja, según cuenta Sheeran, se volvió a casa a tomar un poco de curry. "Nadie lo sabía, nadie vino, encendimos velas y nos casamos, volvimos y comimos un curry", añadió.

Una fiesta de celebración unos meses después "sin móviles"

El ganador del premio Grammy agregó que no fue hasta unos meses después del sí quiero cuando la pareja decidió organizar una fiesta de celebración con sus seres queridos, siempre cuidando su privacidad. Por eso prohibieron a sus invitados utilizar los teléfonos móviles.

"La fiesta de bodas fue más una celebración nuestra y de nuestros amigos", dijo. "No quería que salieran fotos y me sorprende que no lo hicieran. Todos estuvieron muy presentes"

La llegada de su primera hija

La feliz pareja dio la bienvenida a su primera hija, Lyra Antarctica, en agosto de 2020. Si bien pudieron mantener en secreto el embarazo por un tiempo, la llegada de la bebé se conoció a principios de agosto antes de su nacimiento. El propio cantante confirmó la noticia el septiembre pasado, compartiendo una foto de unos calcetines de bebé en Instagram.

"Estamos completamente enamorados de ella. Tanto la mamá como el bebé lo están haciendo increíble y estamos en la nube nueve aquí", escribió.