Se filtran detalles de 'The Life of a Showgirl' y los fans de Taylor Swift critican su difusión

Este martes 12 de agosto, Taylor Swiftanunció el título de su doceavo álbum de estudio: The Life of a Showgirl, el cual ya se puede adquirir de manera anticipada hasta el 13 de octubre de 2025, una fecha que no corresponde con la del estreno.

Pocos detalles más se conocen oficialmente sobre el disco, aparte de que el color predominante es el naranja. De hecho, todavía se desconoce la portada del álbum. Sin embargo, algunos detalles de The Life of a Showgirl se han filtrado de manera irregular, tales como el listado de canciones que compone el álbum, algunas imágenes del vinilo, letras de las composiciones o fotografías de Taylor Swift.

Las críticas de los fans

Los fans de la artista, que desean lo mejor para su ídolo, han criticado duramente estas filtraciones a través de las redes sociales. "Filtraron todo: la portada, los productores, las colaboraciones y las letras... Taylor Nation [el equipo de la artista] debería f*silar a los encargados de la distribución de vinilos; no es la primera vez que hace algo así", critica @IsaEvermore13 en un mensaje de X con más de 600 mil visualizaciones.

Otros seguidores de Taylor Swift agradecen no haber visto ninguna filtración y recuerdan otras situaciones similares que ha tenido que vivir la estadounidense, como la filtración de las canciones de su disco 1989. "Igual pasa todos los años. En 2014 yo la conocí por el leak de 1989. Ahí fue mucho peor porque directamente estaban en todo Internet las canciones enteras para escucharlas", comenta @stayducky.

"Los odio, qué poco valor le dan al arte, por qué tienen que filtrar todo. Al menos no vi nada que me arruine la experiencia", escribe @Nanitebae1. Sobre este asunto, algunos swifties piden que no se hable de las filtraciones para evitar difundirlas, pues el deseo de los fans es vivir la experiencia según el plan oficial de Taylor Swift. Sin embargo, las redes sociales han avivado el debate sobre la piratería desde el anuncio del disco, que todavía no tiene fecha de lanzamiento.