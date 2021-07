Beret y el valor de su mensaje en 'La Voz Kids': "Llevo ya seis años con ansiedad"

"La ansiedad es caprichosa: puedo actuar ante miles de personas y no soy capaz de entrar en la panadería", confesaba Beret hace un año sobre cómo es su vida con este trastorno.

De él ha vuelto a hablar este viernes en La Voz Kids, al confesar que acudir al programa era una meta. "Estar aquí es quitarme unas inseguridades, unos miedos... Llevo ya cinco o seis años con un trastorno de ansiedad y, aunque parezca una tontería, estas cosas me cuestan muchísimo", dijo el artista que recibió una inmediata ovación del público.

En aquella entrevista de junio de 2020, Beret habló también de cómo afronta y supera poco a poco la ansiedad. Su terapia es exponerse a sus miedos como hizo en el programa de Antena 3.

"La persona que sufre ansiedad, una de las cosas que más trabaja para ir quitándosela poco a poco es obligarse a exponerse, a salir a la calle", contó el artista, que durante el confinamiento vio cómo su problema crecía. "Al no poder salir a la calle y tener esa exposición continua, te cuesta mucho poder seguir evolucionando con el problema. Hice lo único que podía hacer: ejercicio, meditación, tener la cabeza ocupada... Pero me ha costado bastante".

Decir la palabra ansiedad

Las palabras de Beret en La Voz Kids no son nuevas para su público. Hace ya tiempo que el artista habló por primera vez de sus problemas. Lo hizo para romper el tabú que hay en torno a la salud mental.

"Por eso decidí hacer público mi caso. Es obvio que, cuando estás mal, te ayuda muchísimo saber que otra gente está pasando por lo mismo, que no estás solo ni eres raro por sufrir una enfermedad mental", confesó Beret, que habla "regularmente del tema en redes sociales" para que se sepa que como él hay muchos. "Me ayudó mucho que J Balvin, una persona con tanto éxito, que da conciertos, va de gira y sigue viviendo. Si él puede, ¿por qué no voy a poder yo? Así que si yo puedo servir como motivación a otras personas con el mismo problema, voy a intentar hacerlo. Quiero decirle al mundo que sufrir ansiedad no detiene ni limita tu vida".

La otra terapia de Beret es cantar a grito pelado con la guitarra. La música le ayuda pero no le sirve escribir sobre el trastorno. "Sólo hay un tema sobre el que me siento incapaz de escribir: la ansiedad", aseguró en una entrevista en 2018. "Tengo un trastorno de ansiedad desde hace cuatro años, y los que sufrimos esto, nos ponemos peor cuando hablamos de ello. Si lo intentara a día de hoy, sería como volver atrás", añadió el artista, que fue en esa época cuando empezó a hablar de sus problemas en Twitter.

Aprender a convivir

Tras más de cinco años, Beret ha aprendido a vivir con ansiedad. No es su carrera la causante, dice que empezó con los problemas antes de triunfar en la música.

"Es muy complicado salir de la ansiedad porque la única forma de curar el trastorno es poder olvidar el síntoma teniéndolo. Tienes que evadir tu mente haciendo otra cosa y eso es todos los días. La ansiedad no se cura, se olvida", contó en otra entrevista de 2018, en la que explicó cómo fue su primera crisis.

"En 2014, hubo un día que estaba en casa con el ordenador y empezó a darme una taquicardia supergorda. Vi pasar todo muy rápido y desde entonces he tenido mil síntomas", dijo Beret, que cuatro años más tarde de aquello lanzó su archiconocida Lo siento, una canción que supera los 300 millones de reproducciones en YouTube.