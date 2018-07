¿Cómo sonaría 'Get lucky' de Daft Punk si fuese de Santana, Nirvana, Queen o AC/DC?

André Antunes es un músico portugués que ha interpretado la famosa canción Get Lucky de Daft Punk poniéndose en la piel de grandes guitarristas como Carlos Santana, Kurt Cobain y Brian May.

¿Cómo sonaría Get Lucky desde la guitarra de Carlos Santana, Steve Vai, Kurt Cobain (Nirvana), AC-DC, Slash (Gus'n'Roses), Brian May (Queen), Mark Knopfler (Dire Straits), Tom Morello (Rage Against The Machine/Audioslave), Joe Satriani o Eddie Van Halen?

Pues esto es lo que ha hecho André Antunes, un virtuoso de la guitarra que se ha puesto en la piel de grandes músicos para dar el particular sonido de cada uno al éxito de Daft Punk.