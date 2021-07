Blas Cantó contesta a los comentarios homófobos por su maquillaje en 'La Voz Kids'

Blas Cantó cerró su participación como asesor de La Voz Kids este viernes. El cantante que representó a España en Eurovisión el pasado mes de mayo se había sumado al equipo de Vanesa Martín para afrontar la fase de las batallas en el talent show infantil de Antena 3.

Para esta última entrega, Blas Cantó maquilló sus ojos con sombras plateadas y máscara de pestañas, un estilo que lució a juego con Aitana —que participa en el mismo programa como asesora de David Bisbal—. En un post en Instagram, el cantante se despedía del formato con un grupo de fotos y un pie de fotos en el que se mostraba agradecido.

En la publicación hablaba de su maquillaje para darle las gracias a su compañera por dejarle "copiar el make up" y afirmar que el día que se grabó este programa quiso "enseñarle a nuestros niños y niñas que pueden jugar a ser libres" y cierra el pie de foto afirmando: "Ese día me sentí de nuevo como un niño.Libre."

Libres se sientieron también algunos usuarios de Twitter para criticar a Blas Cantó por maquillar su ojos, lanzando críticas homófobas al cantante. "Vergüenza ajena he sentido anoche. Blas Canto en un programa de niños y para niños maquillado como mujer. En la Voz adultos es tolerable, con los niños no. Piden respeto a las ideologías de género, pero con estas actitudes esta clase de personaje no lo tienen. #CON LOS NIÑOS NO".

El mensaje no pasó desapercibido para el artista que decidió contestar al mensaje homófobo con contundencia: "Si se pone así por cuatro brochazos, no quiero imaginar si algún hijo o hija suya fuera LGTBI, qué pena... anyway, era de esperar. Seguimos en la lucha hacia la libertad. La pintura no hace hombres o mujeres."