El emotivo recuerdo que hizo llorar a Aitana en 'La Voz Kids'

Las emociones están a flor de piel. La Voz Kids se encuentra sumergido en la fase de batallas y son muchos los pequeños artistas que tienen que abandonar su sueño, al menos de momento.

Durante una de las actuaciones de la noche, Aitana no pudo contener la lágrimas y tuvo que salir de plató para recomponerse. La artista recordó con cariño momentos muy importantes de su infancia en los que sus padres fueron su mejor apoyo y la animaron siempre a seguir luchando por sus sueños.

"Me recuerdan mucho a mi familia y por eso estoy llorando un montón", explicaba Aitana entre lágrimas en La Voz Kids. "No llores que voy a llorar yo también", comentaba David Bisbal a su compañera antes de abandonar juntos el plató. A su vuelta, el almeriense pedía que la cantante explicara la situación. "Ella dice que se siente identificada porque sus padres siempre la han apoyado a muerte".

Segundos después, Aitana se recomponía y aclaraba: "Me ha recordado porque mi familia ha luchado mucho por hacerme creer que yo valgo. Mi padre confiaba plenamente en mí, pero no para que yo pasara sino para que lo intentara. Entonces me vi tan reflejada en Xoel que me vinieron muchos recuerdos y además, que les echo mucho de menos". La familia de este pequeo artista que ahora forma parte del equipo de Bisbal recordó a Aitana que gracias a sus padres ella nunca se rindió y ahora ha visto cómo, poco a poco, sus sueños se han hecho realidad y es una de las artistas con más proyección de España.

David Bisbal, fiel defensor de la familia y la importancia de mantenerse unidos, compartió en sus redes sociales el instante del llanto de Aitana con el comentario: "La familia siempre lo primero".