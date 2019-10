La contundente reacción de Hailey Bieber a la canción de Selena Gomez sobre su relación con Justin

Antes de lanzar su esperado nuevo single, 'Lose You To Love', Selena fue publicando en redes sociales fotos de su infancia, cargadas de inocencia, acompañadas de potentes mensajes y referencias a una relación tóxica, que resultaron ser el comienzo de las estrofas de su nuevo tema.

"You promised the world and I fell for it" (Prometiste el mundo y me enamoré de él) / "I put you first and you adored it" (Te puse primero y lo adorabas) o "I saw the signs and I ignored it"(Vi las señales y lo ignoré), son algunas de las frases que ya conocíamos, pero cuando por fin desveló el título del single ‘Lose You To Love Me’ (Perderte para amarme’), no fueron pocos los que interpretaron con doble sentido la publicación de Hailey Baldwin en la que compartía una cita del escritor F. Scott Fitzgerald, que dice "It was always you" (Siempre fuiste tú)

Publicación de Hailey Baldwin en Instagram el 18 de octubre / Instagram/Hailey Baldwin

Pues bien, otra nueva coincidencia en el tiempo ha hecho saltar a los fans de Selena, -y es ya son varias en los últimos días-.

Poco después del estreno de 'Lose You To Love Me', en la que escuchamos frases como: You turned me down and now it's showing (Me rechazaste y ahora está claro) / In two months, you replaced us (En dos meses, nos reemplazaste) / Like it was easy (Como si fuera fácil) / Made me think I deserved it (Me hizo pensar que lo merecía) / In the thick of healing, yeah (En medio de la recuperación); Hailey Bieber, que ya ha adoptado el apellido de su marido, compartía un Stories de la canción que estaba escuchando: ‘I'll kill You’ (Te mataré).

WTF! 😱 Los fans de Selena comenzaron a compartir la captura en redes sociales, pidiendo a la modelo que se tranquilizara, y que de paso escuchara la canción de Selena:

Y defendiendo a Selena, recordándole que si no fuera por Justin, nadie sabría quién es:

Otros, no entienden por qué actúa así, si el propio Bieber confesó que se había portado mal en relaciones anteriores, haciendo ciertas alusiones que apuntaban a Selena:

Y aunque ahora Hailey Baldwin negara que tuviera nada que ver ese Stories con el single, los fans de Selena no cesaron en las críticas, hasta el punto de que la cantante ha salido en defensa de la mujer de su exnovio.

SELENA GOMEZ DEFIENDE A HAILEY

Al ver que sus fans empezaban a subir el tono de los comentarios, Selena ha compartido un vídeo en el que agradece el apoyo, pero pide respeto: “Estoy agradecida por la respuesta que está recibiendo la canción. Estoy muy agradecida. Sin embargo, no defiendo a las mujeres que aplastan a otras mujeres. Y nunca, nunca estaré bien con eso. Así que por favor sean amables con todos. No importa cuál sea la situación. Si eres mi fanático, no seas grosero con nadie, por favor. No digas cosas que sientes en el momento. Y solo por favor, por mí, sepan que ese no es mi corazón. Mi corazón es solo para liberar cosas que siento que son mías y de las que estoy orgullosa. Y eso es todo lo que diré, sí”. Y añadió: “Por favor, por favor, sé amable. No me gusta ver que las personas son irrespetuosas o groseras con otras personas, así que por favor no hagas eso”.

No sabemos si realmente había doble intención detrás del Stories, pero una cosa está clara: Hailey Bieber escuchó la canción, y sin darse cuenta, todo el mundo se enteró de ello 😂:

Revisemos esos permisos, que nos pueden jugar alguna mala pasada… 😅